Futbalistu Khediru čaká operácia kolena, vynechá približne mesiac

Sami Khedira, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 4. decembra (TASR) - Nemecký futbalista Sami Khedira musí absolvovať operáciu problémového ľavého kolena. Tridsaťdvaročný stredopoliar Juventusu Turín mal podstúpiť artroskopiu v stredu v Augsburgu, informovala agentúra DPA.Khedira sa už vo februári podrobil operácii srdca na odstránenie arytmie. Podľa agentúry SID by mal po stredajšom zákroku rehabilitovať približne mesiac, do hry by sa mohol vrátiť 5. januára 2020 v zápase proti Cagliari. Majster sveta z roku 2014 si vybojoval v tejto sezóne stabilné miesto v základnej zostave Juventusu, nastúpil v 12-tich zo 14 zápasov v talianskej Serii A.