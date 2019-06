Kórea nesúhlasí s vyzdvihnutím lode, chce najprv vyzdvihnúť telá obetí

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Budapešť 3. júna (TASR) - Skupina kórejských potápačov chce aj napriek zákazu maďarských orgánov nahliadnuť do vraku lode Hableány, ktorá sa na rieke Dunaj v Budapešti potopila minulú stredu po zrážke s inou loďou. Uviedla to v pondelok internetová stránka týždenníka Heti Világgazdaság (HVG).Šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu, ktorý velí záchrannej operácii, totiž pred novinármi uviedol, že pre vysokú hladinu Dunaja a silný prúd vody je takmer nemožné, aby sa potápači priblížili k vraku. Okrem toho vniknúť doň je prísne zakázané.Juhokórejský vojenský pridelenec poznamenal, že akceptuje rozhodnutie šéfa záchrannej operácie, avšak kórejskí potápači sa predsa len ponoria.Podľa kórejskej agentúry Jonhap tamojšia vláda trvá na preskúmaní potopenej lode, kým maďarská strana by ju radšej čo najskôr vyzdvihla. Kórejský kabinet požiadal maďarské orgány, aby k lodi natiahli sieť, aby prúd vody nevyplavil telá obetí, ktoré by sa tak mohli stratiť.Lodný žeriav, ktorý by bol schopný vrak vyzdvihnúť, pripláva až o niekoľko dní, pretože vysoká hladina Dunaja mu neumožňuje preplávať pod mostmi.Záchranári stále pátrajú po 19 juhokórejských pasažieroch a dvoch členoch maďarskej posádky. Počas uplynulého víkendu vytiahli z rieky niekoľko ľudských tiel, avšak zatiaľ sa ich nepodarilo identifikovať, a teda nie je jasné, či ide o obete tejto tragickej udalosti. Pri nehode zahynulo najmenej sedem turistov, ďalších siedmich sa podarilo zachrániť.