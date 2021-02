Koronakríza obrala o prácu najmä menej kvalifikovaných a mladých ľudí, upozorňuje spoločnosť Coface

O prácu prišlo 7,4 percent pracovníkov

Rating sa zlepšil pre automobilový priemysel

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Koronakríza a opatrenia s ňou spojené pripravujú vo väčšej miere o prácu menej kvalifikovaných pracovníkov, mladých ľudí a ženy. Vyplýva to z najnovšieho kvartálneho Barometra nadnárodnej spoločnosti Coface Najmenej kvalifikovaných pracovníkov, mladých ľudí a ženy totiž postihla strata zamestnania v porovnaní so zvyškom populácie vo väčšej miere. Ako ďalej uvádza spoločnosť Coface v tlačovej správe, väčšina z nich pracovala v najviac postihnutom sektore služieb.„Už v predchádzajúcej analýze koncom roka 2020 sme zdôraznili, že tento rast nerovnosti, ako aj frustrácia obyvateľstva z nezvládnutia pandémie štátnymi orgánmi v mnohých krajinách povedie k častejším protestom a sociálnym nepokojom v roku 2021,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný Zatiaľ čo v eurozóne medzi štvrtým štvrťrokom 2019 a tretím štvrťrokom 2020 prišlo o prácu 7,4 % najmenej kvalifikovaných pracovníkov, zamestnanosť vysokoškolsky vzdelaných osôb vzrástla o 1,2 %.Tempo straty pracovných miest medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov bolo v prvom polroku minulého roka dvakrát rýchlejšie ako v iných vekových skupinách a táto strata zamestnania postihla za rovnaké obdobie viac ženy ako mužov.Spoločnosť Coface, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok firiem a manažovaním kreditného rizika, analyzovala vývoj v 162 krajinách vo svete za štvrtý štvrťrok minulého roka naprieč 13 sektormi ekonomík so zameraním sa na schopnosť firiem plniť si záväzky voči obchodným partnerom, ako aj na vývoj politického rizika."Slovensko má naďalej hodnotenie obchodného rizika A4, čo je prijateľné riziko, pričom výhľadovo sa rating zlepšil pre automobilový priemysel, a to z veľmi vysokého, na vysoké riziko," skonštatovala spoločnosť.