TRAGÉDIA: Lavína v Západných Tatrách strhla troch skialpinistov

Lavína pod Kondratovou kopou v Západných Tatrách v sobotu (13.2.) v neskorých nočných hodinách strhla troch poľských skialpinistov. Dvaja neprežili. Informovala o tom v nedeľu Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



Informáciu o uvoľnení lavíny, ktorá mala strhnúť trojicu skialpinistov, dostali horskí záchranári cez svoje operačné stredisko tiesňového volania. Jednému z nich sa podarilo svojpomocne vyhrabať a následne kontaktovať známych a poľských záchranárov TOPR so žiadosťou o pomoc. "S oznamovateľom sa následne pre zlý signál v danej oblasti nebolo možné telefonicky spojiť. Do danej lokality okamžite smerovali profesionálni aj dobrovoľní záchranári HZS zo Západných a Vysokých Tatier, Strediska lavínovej prevencie a psovodi so psami," uviedli horskí záchranári.



Oznamovateľa záchranári nenašli, pri prepátravaní lavínišťa však objavili už bez známok života dvojicu lavínou strhnutých skialpinistov. Následne pátrali po treťom zo skupiny, no neúspešne. "Počas pátrania Operačné stredisko tiesňového volania HZS kontaktovali poľskí kolegovia z TOPR, že hľadaný muž medzitým prešiel cez hrebeň na poľskú stranu a nachádza sa v chate na Hali Kondratowej. Bol bez vážnejších zranení, len mierne podchladený," priblížila HZS. Muža podľa jeho výpovede tiež zasypala lavína, no podarilo sa mu spod snehu vyslobodiť a následne sa pokúšal pomocou lavínového vyhľadávača nájsť kamarátov, ale neúspešne.



Horskí záchranári transportovali telá skialpinistov do Liptovského Hrádku, kde ich odovzdali príslušníkom Polície SR. Záchrannú akciu ukončili v skorých ranných hodinách. Totožnosť skialpinistov zisťujú príslušníci polície.