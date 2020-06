Koronakríza osekala pracovné miesta, klesol počet zamestnancov, dohodárov aj živnostníkov

Počet zamestnancov klesol pod dva milióny

Evidovali aj menej dohôd

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Počet zamestnancov, zamestnávateľov, dohodárov i samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) v tomto roku v porovnaní so záverom minulého roka klesol, pokles nastal na prelome marca a apríla.Na konci minulého roka bolo na Slovensku 188 389 zamestnávateľov, 2 019 215 zamestnancov, 220 961 povinne poistených SZČO a Sociálna poisťovňa ku koncu roka evidovala aj 411 028 rôznych typov dohôd."Napríklad počet zamestnancov sa ešte v marci držal na čísle 2 017 178, no v apríli ich počet klesol na 1 973 748 a v máji na 1 958 168," informoval v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder . Počet SZČO klesal obdobne, z 218 708 v januári tohto roka na 213 704 v máji tohto roka.Pri dohodároch začal ich počet klesať už v januári tohto roka. "Išlo o 360 121 dohôd oproti 411 028 v decembri 2019, čo je však vzhľadom na prelom rokov do istej miery zákonité," objasnil Višváder.Minulý mesiac evidovala Sociálna poisťovňa 352 413 dohôd, čo je o 58 615 dohôd menej ako na konci decembra vlaňajška.Nárast v počte poistencov zaznamenala Sociálna poisťovňa v tomto roku pri dobrovoľne poistených osobách. "Počet dobrovoľne nemocensky poistených stúpol zo 4 182 v decembri minulého roka na 4 618 v máji tohto roka, dobrovoľne dôchodkovo poistených zo 6 270 v decembri vlaňajška na 6 585 v máji tohto roka. Počet dobrovoľne poistených v nezamestnanosti naproti tomu klesol, z 8 592 na 8 322," dodal hovorca poisťovne.