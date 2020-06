Za otvorenú justíciu je proti plošnému preverovaniu majetkov rodín sudcov

ZOJ

Vláda chce zaviesť plošné preverovanie sudcov

Väzobné stíhanie sudcov

Ohrozená nezávislosť súdnej moci

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Majetkové pomery rodín sudcov by nemali byť preverované plošne, ale iba v prípade, že existuje podozrenie z nelegálne nadobudnutého majetku. Uviedla to iniciatíva Za otvorenú justíciu ) v reakcii na programové vyhlásenie vlády, ktorú agentúre SITA zaslali hovorcoviaVláda sa v programovom vyhlásení zaviazala zaviesť previerky majetkov sudcov, vykonávaním ktorých bude poverená Súdna rada SR Podľamedializované prípady z minulosti ukazujú potrebu preverenia majetkov rodinných príslušníkov sudcov.Prípadné preverovanie ich majetku by však nemalo byť v rozpore s ústavou garantovaným právom na súkromie.Iniciatíva vysvetľuje, že efektívne preverovanie majetkových priznaní sudcov so skutočnou výpovednou hodnotou je náročný proces, ktorý si vyžaduje dôveryhodné a dostatočné podklady z dôveryhodných zdrojov.zároveň považuje zámer vlády zrušiť súhlas ústavného súdu na väzobné trestné stíhanie sudcov za vhodný námet na diskusiu.„Ak by mal ostať zachovaný, určite je nutné stransparentnenie rozhodovacieho procesu najmä inštitútom verejného hlasovania sudcov Ústavného súdu SR o tejto otázke a súvisiacou možnosťou jednotlivých sudcov pripojiť k rozhodnutiam neprijatým jednomyseľne odlišné stanoviská,“ vysvetlilaPlán zrušiť rozhodovaciu imunitu sudcov bol podľauž fakticky vykonaný zavedením disciplinárneho previnenia sudcu za zrejme svojvoľné rozhodnutie v rozpore s právom.Toto disciplinárne previnenie má byť teraz doplnené trestným činom takzvaného ohýbania práva.Iniciatíva upozorňuje, že v oboch prípadoch nesmie byť sudca stíhaný za právny názor, ak je riadne odôvodniteľný zákonným výkladom platného práva a judikatúry.Pri existencii takýchto nástrojov by podľabolo vypustenie rozhodovacej imunity sudcov z ústavy zásahom do nezávislosti súdnej moci a umožňovalo by kriminalizovanie sudcov aj za ich rozhodovaciu činnosť neprekračujúcu rámec zákona..