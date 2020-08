Koronakríza pribrzdila počet žiadostí o dôchodok, mohli za to aj bezpečnostné opatrenia v poisťovniach

Medziročne počet žiadostí o dôchodok stúpa

Poisťovňa zaviedla bezpečnostné opatrenia

4.8.2020 - Koronakríza v prvom polroku tohto roka pribrzdila počet podaných žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok.O dôchodok v januári až júni tohto roka požiadalo 53 373 poistencov. V porovnaní s prvým polrokom minulého roka je to takmer o 5-tisíc žiadostí o penziu menej. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Medziročne však počet žiadostí o dôchodkové dávky stúpa."Za rok 2019 to bolo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 10 percent viac," uviedol hovorca poisťovne.Od januára do konca roka 2019 dostala Sociálna poisťovni celkovo 108 962 žiadostí o dôchodok, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 nárast o 10 103 žiadostí.Sociálna poisťovňa zaviedla po vypuknutí koronakrízy mnohé obmedzenia súvisiace s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, najmä dočasné zrušenie osobnej návštevy v pobočkách poisťovne pri vybavovaní žiadosti o dôchodok.Osobitné postupy spisovania žiadosti o dôchodok, ktoré platili v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými v čase pandémie korovavírusu, zrušila od 1. júna tohto roka."Od 1. júna 2020 sa žiadosť o dôchodok spisuje za osobnej prítomnosti žiadateľa o dôchodok v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne," informoval začiatkom júna tohto roka hovorca poisťovne.