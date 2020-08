V Česku sa koronakríza dotkla takmer polovice zamestnancov, v gastronómii je situácia kritická

Najkritickejšia situácia je v gastronómii

Vplyv koronakrízy pocítili aj podnikatelia

4.8.2020 - Vplyv koronakrízy v Českej republike pocítilo 43 percent zamestnancov a 60 percent samostatne zárobkových osôb. Vyplýva to z prieskumu českého štatistického úradu, ktorý o jeho výsledkoch informoval v pondelok na svojej internetovej stránke.Zároveň však väčšina ľudí postihnutých krízou považuje jej dosahy za dočasné. Len 18 percent zamestnancov a 28 percent samostatne zárobkových osôb sa domnieva, že vplyv sa nedá prekonať ani s pomocou vládnych programov.Z hľadiska absolútneho počtu koronakríza postihla hlavne zamestnancov spracovateľského priemyslu a to vyše 711-tisíc. V percentuálnom vyjadrení to bolo v tomto odvetví 54,1 percenta zamestnancov.Menej bol postihnutý sektor poľnohospodárstva (22,5 % zamestnancov) a odvetvie stavebníctva (38,6 %).Kritická je však situácia v odvetví ubytovania, stravovania a pohostinstva, v ktorej vplyv koronakrízy pociťuje 88,5 percenta zamestnancov.Negatívny vplyv koronakrízy pociťuje v ČR väčšina samostatne zárobkových osôb, a to 60 percent, čiže 514-tis. ľudí.Najviac je ich v oblasti vzdelávania (95 %) a v segmente ubytovania a pohostinstva (94 %). Najmenej sa kríza dotýka samostatne zárobkových osôb v poľnohospodárstve (34 %).