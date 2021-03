Koronakríza pritiahla pozornosť k životnému poisteniu

Drahá poistka nemusí byť dobrá poistka

Dlhodobé riziká sú základ

COVID a životné poistenie

Poistenie neplatí na druhý deň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) -"Klienti si počas pandémie viac uvedomili riziko smrti – bez ohľadu na to, aké reálne bolo. Začali sa viac zamýšľať nad tým, ako sú finančne zabezpečení. Mnohí si uvedomili, ako ľahko môžu pre chorobu prísť o príjem," vysvetľujeOdráža sa to aj na záujme o životné poistenie.Finanční odborníci dobre vedia, že životné poistenie je produkt, ktorý nemá ukážkové renomé. Mnoho ľudí si roky platí vysokú "poistku" bez toho, aby z nej niekedy videli čo len euro. Kde je chyba?Skúsenosti napovedajú, že ľudia sa často uspokoja s falošným pocitom o kvalitnom poistení, ktorý odvodzujú od jeho vysokej ceny. Klient si platí napríklad každý mesiac životné poistenie vo výške 100 či 150 eur. Problém môže byť v jeho nastavení: zo sumy môže väčšia časť predstavovať investičnú zložku."Mnohé firmy v minulosti predávali životné poistenie ako predražené investičné produkty, v ktorých bola poistná zložka v úzadí. Poistenie rizika je v ňom minimálne, čo sa odrazí aj na prípadnom poistnom plnení," upozorňuje Michal Ďuriš.Kľúčové je podľa neho pri tomto poistnom produkte nechať si poradiť od profesionálov. "Môže to znieť ako klišé, ale platí to viac ako kdekoľvek inde. Rozumne nastavené poistné sumy v životnom poistení sú skôr raritou. Často sa stretávame s tým, že klienti poisťovní majú poistené to, čo vôbec nepotrebujú," konštatuje odborník.Klientom odporúča mať poistenie rizík, ktoré majú dlhodobý vplyv na rodinný rozpočet. Platí to pre poistenie rizika smrti, trvalých následkov úrazu, poistenie kritických chorôb a poistenie invalidity.Zoznam kritických chorôb má každá poisťovňa zostavený inak. V zásade však ide o civilizačné choroby, ako je rakovina, infarkt či skleróza multiplex. Každá z nich môže na dlhý čas poznačiť príjmy rodiny. Ak živiteľ rodiny ochorie, má nielen problém vykryť výpadok z príjmu, musí počítať aj so zvýšenými výdavkami na svoju zdravotnú starostlivosť.pokrýva aj riziká, ktoré nespadajú ani medzi kritické choroby, ani pod riziko úrazu. "Keď Sociálna poisťovňa uzná trvalú alebo čiastočnú invaliditu, bude poisťovňa plniť klientovi mesačnou rentou alebo jednorazovou sumou – v závislosti od typu poistenia," spresňuje Michal Ďuriš.Druhou skupinou poistení je. Pre ľudí, ktorí majú vybudovanú dostatočnú finančnú rezervu, nemá podľa Michala Ďuriša mimoriadne opodstatnenie.však môže zlepšiť rodinný rozpočet, keď ostane človek odkázaný na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne.Na druhej strane, ak sa klient rozhodne namiesto poistenia "PN-ky" peniaze si odkladať, vytvorenú rezervu môže v budúcnosti použiť aj inak.Všetky poisťovne pôsobiace na Slovensku však na začiatku koronavírusovej krízy vyhlásili, že budú pacientom v prípade ochorenia na COVID-19 vyplácať poistné plnenie aj pri tejto diagnóze. "Nesmie však ísť o preventívnu karanténu, musí to byť ochorenie potvrdené testom," zdôrazňuje Michal Ďuriš.Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila podmienky pri uzatváraní životného poistenia. "Platí, že ak sa aktuálne liečite na COVID, žiadna poisťovňa vás nepoistí," vysvetľuje Michal Ďuriš.Časť poisťovní rozšírila zdravotné dotazníky o otázky smerujúce práve k tomuto ochoreniu. "Niektoré poisťovne sa pýtajú aj na príznaky COVID-19. Takže ak potenciálny klient vie, že je rizikový pacient, náhle ochorel a chce si narýchlo uzavrieť životnú poistku, asi sa mu to nepodarí," dodáva.Ak už klient COVID prekonal, poisťovňa sa pýta na rozsah a následky tohto ochorenia a žiadosti o uzavretie životného poistenia posudzuje individuálne. Pravidlá sú často nastavené tak, že poisťovňa môže o mesiac, prípadne aj o niekoľko mesiacov odložiť prijatie klienta, ktorý koronavírus prekonal len nedávno. Môže nastať aj situácia, že pre COVID alebo pre následné zdravotné komplikácie poisťovňa so záujemcom napokon životné poistenie neuzavrie.Údaje o zdravotnom stave sa pred poisťovňou pri uzatváraní životného poistenia neoplatí zatajovať. Ak klient zatají svoje choroby, môže sa stať, že si bude celé roky platiť poistenie zbytočne. "Nemá zmysel to obchádzať, pretože sa môže stať, že poisťovňa na to príde a následne niektoré udalosti odmietne plniť alebo bude plniť len alikvotnú časť," uzatvára Michal Ďuriš.Zásadná vec, s ktorou treba pri životnom poistení počítať, je čakacia doba. Tento druh poistenia sa nedá pri časti rizík využiť na druhý deň. Systém funguje tak, že klient musí byť poistený presne určený čas, aby mal nárok na poistné plnenie.Pri takzvaných kritických chorobách je to napríklad tri až šesť mesiacov. "Keď klient dnes uzavrie životné poistenie s tým, že si poistí riziko kritických chorôb, a o mesiac na niektorú z nich ochorie, s vyplatením peňazí počítať nemôže," upozorňuje odborník. Čakacia doba však neplatí pre všetky riziká, napríklad pre poistenie trvalých následkov úrazu či pre poistenie v prípade úmrtia.Informačný servis