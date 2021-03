Muž z rómskej osady hodil po policajtoch kameň, hrozí mu až osem rokov za mrežami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z útoku na verejného činiteľa čelí 27-ročný muž z rómskej osady v Huncovciach (okr. Kežmarok), ktorý do policajtov hodil kameň. Urobil tak ešte v sobotu po polnoci pred jedným z rodinných domov. Ako ďalej informovala krajská prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , muž zaútočil na policajnú hliadku z Kežmarku, ktorú vyslal na miesto operačný dôstojník.„Útočník vzal kameň a hodil ho do službukonajúcich policajtov, ktorí, našťastie, uskočili, a tak ich kameň nezasiahol. Huncovčana zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.