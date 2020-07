Koronakríza tvrdo zasiahla ekonomiku USA, môže ísť o najprudší prepad od druhej svetovej vojny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americká centrálna banka (Fed) má obavy z poklesu ekonomiky vyvolaného pandémiou koronavírusu . Prepad ekonomickej aktivity počas jari môže byť podľa nej najstrmší od konca druhej svetovej vojny. Vyplýva to z protokolu z júnového zasadnutia, ktorý banka zverejnila v stredu.Podľa záznamu zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 9. a 10. júna, predstavitelia Federálneho rezervného systému vyjadrili názor, že ekonomická kríza nedopadá na všetkých ľudí rovnako.Prudký nárast nezamestnanosti zasiahol najmä nízkopríjmové skupiny, ženy, afroameričanov a hispáncov. Fed minulý mesiac ponechal základnú úrokovú sadzbu na rekordnom minime, kde by mala podľa protokolu zostať najmenej do roku 2022.