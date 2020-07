Zvýšenie minimálnej mzdy môže spôsobiť ďalšie prepúšťanie, obávajú sa zamestnávatelia

Firmy by navyšovanie nemuseli zvládnuť

Najvyššia mediánová mzda na svete

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavy zamestnávateľov a odborárov sa na rokovaniach o výške minimálnej mzdy na budúci rok opäť líšia. Odbory presadzujú jej zvýšenie, zamestnávatelia sú za ponechanie výšky 580 eur a zachovanie výšky príplatkov za prácu.Zástupcovia zamestnávateľov združení v Asociácii priemyselných zväzov (APZ) Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) a v R epublikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) poukazujú na prudký nárast nezamestnanosti.Upozorňujú tiež, že neprimerané zvýšenie minimálnej mzdy môže firmy v tomto neistom období pripraviť o ďalších zamestnancov. Dôvodom sú predovšetkým príplatky za prácu, ktoré sú spolu so stupňami náročnosti práce napojené na koeficient minimálnej mzdy. Informovala hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková "Pre nás je v tejto fáze dôležité legislatívne ukotviť iba jednu výšku minimálnej mzdy, bez ďalších stupňov a 'násobení', ďalej jej odpojenie ako referenčnej veličiny v právnych predpisoch majúcich vplyv na mzdové náklady zamestnávateľov, a tiež prehodnotiť vzorec automatickej valorizácie v prípade nedohody sociálnych partnerov na 60 percent z mediánovej mzdy," uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga Generálny sekretár APZ Andrej Lasz upozornil, že ak by sa minimálna mzda zvýšila, narástli by aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci či počas sviatkov, čo by mnohé firmy pri súčasnom stave ekonomiky nezvládli. Ako dodal, v priemysle, kde sa bežne pracuje v nepretržitej trojzmennej prevádzke, sa priemerná mzda už dnes pohybuje na úrovni 1 500 eur.Ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 nedohodnú, uplatní sa vzorec, podľa ktorého sa minimálna mzda určí ako 60 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Minimálna mzda sa tak môže zvýšiť najmenej na 656 eur.Podľa Medzinárodnej organizácie práce by v takom prípade malo Slovensko najvyššiu mediánovú mzdu na svete. Podľa zamestnávateľov je však nepredstaviteľné, aby minimálna mzda vychádzala z priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov, keď sa našej ekonomike darilo.