Koronakríza zastavila atlétom boj o olympiádu, začne sa až v decembri

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Svetová atletika (WA) pozastavil kvalifikačný proces v boji o miestenky na OH 2020 v japonskom Tokiu, ktoré sa uskutočnia až v lete 2021. Podľa strešného orgánu svetovej atletiky sa do kvalifikácie nebudú rátať žiadne výkony dosiahnuté medzi 5. aprílom a 30. novembrom 2020. Dôvodom na taký krok je celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá paralyzovala takmer celý svet športu vrátane atletiky.Boj o olympijské miestenky sa začne 1. decembra 2020 a potrvá do konca mája alebo do konca júna, o tom WA rozhodne neskôr. Pozastavenie kvalifikácie má podľa WA prispieť k čo najférovejšiemu boju o účasť pod piatimi kruhmi.Športovci z rôznych krajín totiž aktuálne majú rôzne podmienky na prípravu, pretože rozličné krajiny majú iné opatrenia v boji s ochorením COVID-19. WA tiež potvrdila, že získané miestenky zostávajú v platnosti.V súvislosti s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou sa WA rozhodla polovicu zamestnancov dočasne uvoľniť zo svojich služieb. Keďže WA sídli v Monaku, všetci prepustení zamestnanci spadajú do sociálneho systému tejto krajiny a počas krízy budú dostávať doterajší plat."WA sa bude počas krízy zaoberať neodkladnými obchodnými činnosťami, ktoré je potrebné vyriešiť okamžite. Ide nám to to, aby sme finančné toky regulovali čo najefektívnejšie a v dlhodobom hľadisku zachovali čo najviac pracovných miest," prezradil prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe.