Craig Ramsay urobil veľké gesto pre slovenský hokej, myslí na olympijskú kvalifikáciu (video)

8.4.2020 - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa dobrovoľne vzdal svojho platu počas ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. Informoval o tom prostredníctvom videopozdravu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)."V snahe pomôcť Slovenskému zväzu ľadového hokeja sa vzdávam svojho platu až do času, kým nepôjdeme späť do práce," povedal skúsený kouč.Šesťdesiatdeväťročný Kanaďan vedie národný tím SR od roku 2017. Aktuálne má zmluvu do konca augusta, teda do termínu konania kvalifikácie o postup na ZOH 2022. "Dúfam, že koncom augusta budeme na olympijskú kvalifikáciu všetci zdraví a dokončíme spoločne našu snahu,“ povedal tréner Ramsay.Craig Ramsay sa aktuálne nachádza doma v americkej Floride. "Chcel by som popriať všetkým Slovákom veľa šťastia počas tejto krízy. Všetkým mojim kamarátom a kolegom... Podporujeme vás! Dúfam, že dokážeme zostať spolu ako tím. Ak sa budeme správať tímovo, tak spoločne porazíme krízu, ktorej čelíme. Celá rodina Ramsayovcov vám praje, aby ste boli v bezpečí, aby ste boli zdraví a aby ste v budúcnosti mali vynikajúci život,“ poznamenal Ramsay.Ten mal viesť Slovákov aj na májových MS vo Švajčiarsku, no tento turnaj pre pandémiu koronavírusu zrušili.