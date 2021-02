Koronakríza zmenila ponuku benefitov, ktoré firmy ponúkajú svojim zamestnancom

A aké boli najzaujímavejšie zdravotné benefity v roku 2020?



odborné prednášky na tému duševného zdravia, ako skĺbiť rodinný a pracovný život pri práci z domu, zvládanie vzťahov v rodine



24x7 telefonická linka duševného zdravia - aj pre rodinu zamestnancov



kurzy meditácie a zvládania stresu, úzkosti a strachu



online cvičenia s fyzioterapeutom "škola chrbta", kurzy jógy, strečingu, pilatesu, brušných tancov, zumby



jóga podložky, fitness expandéry a pomôcky na domáce cvičenie



pre deti zamestnancov online kreatívne workshopy, kurzy tanca, interaktívne divadlo, vedomostné súťaže, kvízy



online prednášky s výživovými poradcami, ako si posilniť imunitu prostredníctvom zdravej stravy



príspevok na vybavenie domácej kancelárie z dôvodu práce z domu (200 EUR), príspevok 15Eur každý mesiac na náklady HO



zapožičanie kancelárskych stoličiek a monitoru z kancelárie, zakúpenie ergonomických podsedákov na stoličky,



online divadelné predstavenie pre zamestnancov či komediálny večer



vitamínové balíčky a ochranné hygienické pomôcky (dezinfekcia, rúška...)





Kategória nevýrobná firma

IBM International Services Centre s.r.o. Slovak Telekom, a.s. Dell s.r.o.

Kategória výrobná firma

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Adient Slovakia s.r.o. Západoslovenská energetika, a.s.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Kým v minulosti to boli teambuildingy, stolný futbal na pracovisku či poukážky do posilňovní, dnes sú to napríklad online cvičenia jógy, vitamínové balíčky a krízová linka s psychológom pre zamestnanca, aj jeho rodinu. Firemné benefity prešli počas desiatich rokov a osobitne v minulom roku obrovskou zmenou. Udialo sa tak v reakcii na nové životné podmienky, v ktorých sa všetci nedobrovoľne nachádzame.V rámci desiateho výročia súťaže ZP Union, s názvom "Zdravá firma roka", odborná porota posúdila takmer 40 slovenských firiem a ich boj o zdravie svojich zamestnancov v čase koronakrízy. "Boli sme milo prekvapení, aké kreatívne nápady a skutočne užitočné myšlienky priniesli HR oddelenia slovenských zamestnávateľov. A miestami aj dojatí, ako sa na pracoviskách kolegovia dokázali zomknúť a spoločne si pomáhajú prežiť túto zložitú dobu," povedala Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione.Spomedzi takmer štyroch desiatok slovenských firiem, boli ako víťazní vybraní títo zamestnávatelia:Minulý rok bol aj pre víťaznú nevýrobnú firmu IBM mimoriadne náročný. "Keďže si uvedomujeme, akú hodnotu máme v zamestnancoch, snažili sme sa nielen pokračovať v benefitoch, ktoré im už dlhodobo ponúkame, ale aj rozšíriť ich ponuku. Sme hrdí, že sa nám napriek ťažkej situácii podarilo mnohé existujúce aktivity preniesť do on-line priestoru a pridať k nim aj ďalšie. Veríme, že každý si z nášho balíčka dokáže vybrať to pravé pre seba - či už ide o online meditovanie, cvičenia s fyzioterapeutom, konzultácie s lekármi, starostlivosť o dušu, telo alebo aj o členov rodiny," povedala Radka Blümlová, personálna riaditeľka IBM na SlovenskuSpoločnosť Syráreň Bel Slovensko a.s. prijala množstvo opatrení – od zabezpečenia vlastnej prepravy pre zamestnancov spoločnosti, cez zmenu začiatku pracovných zmien, presun zamestnancov na prácu z domu, stavebné úpravy s cieľom zamedziť styku medzi zamestnancami z rôznych prevádzok, až po testovanie zamestnancov. "Pre lepšie zvládanie situácie sme u nás zriadili stály krízový štáb, ktorý na dennej frekvencii riadil krízovú situáciu a prijímal opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu vírusu," povedal Andrián Murcko, HR špecialista z víťaznej výrobnej firmy."Ďakujeme zúčastneným firmám za to, že sa prihlásili, ale najmä za to, že im záleží na zdraví ich zamestnancov a dbajú na prevenciu. Veríme, že sa inšpirujú aj ďalší zamestnávatelia, ak to samozrejme bude v ich možnostiach a silách," uzatvára E. Májeková.Informačný servis