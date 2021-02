V dvoch okresoch Slovenska hrozia záplavy, meteorológovia varujú aj pred poľadovicou

Pozor aj na poľadovicu

Hladina stúpa aj vo Vo Veľkých Kapušanoch

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Meteorológovia v pondelok varujú pred výskytom poľadovice a dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke však zároveň zverejnil aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Dve výstrahy druhého stupňa platia v okresoch Senica a Michalovce.Výstrahy prvého stupňa pred povodňovou aktivitou platia v okresoch Myjava, Malacky, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Trenčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Brezno, Lučenec a Trebišov bez Rožňavy.Meteorológovia vydali pre okresy v Prešovskom a Žilinskom kraji druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou, ktorá platí do 15:00. Druhý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre okresy v Banskobystrickom a Žilinskom kraji do 12:00.Pre Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa pred dážďom do 12:00. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí aj pre Prešovský a Košický kraj do polnoci dnešného dňa.Druhý stupeň výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa platí do 12:00 pre okres Senica v povodí rieky Myjava, hlavne v jej úseku Podbranč - Nečasovci - Hulkovci - Gažovci. Výstraha pred povodňou druhého stupňa je vyhlásená aj v okrese Michalovce.Meteorológovia očakávajú ďalší vzostup vodných hladín vo vodomernej stanici vo Veľkých Kapušanoch, pretože aj v ukrajinskej časti povodia Latorice pokračuje vzostup vody. Výstraha platí do 9. februára do 10:00.