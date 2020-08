Koronakríza znížila príjmy Sociálnej poisťovne, od štátu dostala pomoc vo výške 670 miliónov eur

Nižšie príjmy z poistného pre koronakrízu

Výdavky zvýšilo pandemické ošetrovné

9.8.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálnej poisťovni poslala vláda zo štátneho rozpočtu od začiatku tohto roka do konca júla tohto roka 670 miliónov eur. Koronakríza a s ňou súvisiace ekonomické opatrenia vlády totiž znižujú príjmy a zvyšujú výdavky poisťovne. S pokrytím financií na vyplácanie dôchodkov či nemocenských dávok preto musel poisťovni pomôcť štát.V apríli tohto roka dostala poisťovňa zo štátneho rozpočtu 317,5 milióna eur a v júni tohto roka ďalších 300 miliónov eur. Od začiatku tohto roka do konca marca štátny transfer pre poisťovňu dosiahol 52,4 milióna eur. Spolu tak ide o spomínaných 670 miliónov eur.V júli poisťovňa peniaze zo štátneho rozpočtu nedostala. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder . V minulom roku pritom poisťovňa hospodárila bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu.Sociálna poisťovňa má nižšie príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb aj pre ekonomické opatrenia súčasnej vlády súvisiace s koronakrízou.Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, totiž vláda umožnila posunúť si splatnosť marcového, májového, júnového a júlového poistného na sociálne poistenie na koniec tohto roka.Netýka sa to však poistného, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ. Poistné za zamestnanca je totiž zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.Negatívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne mala aj novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej časť zamestnávateľov a povinne poistených SZČO nemuselo v máji za apríl zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne. Išlo o tie subjekty, ktoré v apríli tohto roka najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky, napríklad na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Na poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, sa táto úľava nevzťahovala.Výdavky Sociálnej poisťovne, naopak, zvýšilo zavedenie tzv. pandemických ošetrovných a PN. Parlament koncom marca tohto roka schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo pandemické ošetrovné a nemocenské pri karanténe.OČR sa za marec až máj vyplácalo rodičom za celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku. Nárok na pandemické ošetrovné trval aj v júni tým rodičom, ktorí neposlali svoje deti do škôlky a školy po ich otvorení.Zaviedol sa tiež nárok na nemocenské pri karanténe alebo povinnej izolácii, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu.