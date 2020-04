Koronavírus: AAA AUTO predáva aj bez pobočiek, autá vozia zákazníkom domov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 (Webnoviny.sk) -"Vozidlá predávame bez marže, vo veľa prípadoch sme išli dole s cenou, dokonca ešte pod nákupnú cenu automobilov. Hodnota vozidla je už dnes niekde úplne inde, ako keď sme ich nakupovali. Pre zákazníkov, ktorí boli rozhodnutí si zaobstarať automobil, ale aj pre tých, ktorí o tom ešte len uvažujú, to je príležitosť, ako na kúpe vozidla ušetriť pravdepodobne najviac v histórii," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA AUTO.AAA AUTO sa po vládou nariadenom uzatvorení pobočiek sústredilo hlavne na predaj vozidiel prostredníctvom webu a call centra. Ľudia si môžu automobily, o ktoré majú záujem, vybrať na internetovej stránke aaaauto.sk a online si ich zarezervovať. Na call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne dohodnú na mieste a čase odovzdania auta doma alebo tam, kde im to najviac vyhovuje. Vydezinfikovaný automobil na miesto pristaví predajca vybavený ochrannými pomôckami. Na mieste je taktiež možné uzavrieť na nákup vozidla na splátky úver, poskytovaný renomovanými partnermi.Podľa Karolíny Topolovej záujem zákazníkov o nákup ojazdených vozidiel v dobe pandémie koronavírusu neklesol tak nízko, ako by sa dalo očakávať. "Veľa ľudí plánuje nákup automobilu až po zime, koronavírus prišiel presne v strede najsilnejšej sezóny. Ľudia vedia, že individuálne cestovanie vlastným autom namiesto verejnej dopravy je v dobe rôznych epidémií jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré pomáhajú sa nákaze vyhnúť," dodala Karolína Topolová.Vďaka pokračujúcemu predaju cez online AAA AUTO od dnešného dňa znovu, ako prvý a zatiaľ jediný obchodník s ojazdenými autami, rozbieha výkup áut, ktorý zastavilo okamžite po uzatvorení predajní pred dvoma týždňami. "Mnoho ľudí sa dostáva alebo čoskoro dostane do zložitých situácií, kedy im chýba alebo bude chýbať hotovosť. Predaj vozidiel je v súčasnej dobe jednou z ciest, ako získať financie, ktoré chýbajú v rodinnom rozpočte. Výkup robíme mimo pobočky, prostredníctvom mobilných výkupcov. Podobne, ako pri online predaji, prebieha komunikácia cez naše call centrum. Pred dom zákazníka následne dorazí výkupca vybavený ochrannými prostriedkami. Celá administratíva prebehne bez nutnosti návštevy pobočky," vysvetlila Karolína Topolová."Veľa zákazníkov nás tiež oslovuje so záujmom výmeny svojho staršieho vozidla za novšie, pretože chcú využiť enormný pokles cien ponúkaných áut. Momentálne sa nemôžu kupovať ojazdené automobily z dovozu, pretože s nimi nie je možné prekračovať hranice a zahraniční predajcovia sú taktiež v karanténe," dodala. "Samozrejme je nutné počítať s tým, že z dôvodu poklesu predajných cien ojazdených automobilov na celom trhu, sa tento pokles aktuálne premieta aj do cien na výkupe. Autá už proste nemajú rovnakú hodnotu, ako pred vypuknutím pandémie," zdôraznila Karolína Topolová.Informačný servis