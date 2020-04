Koronavírus: Splátky hypoték a úverov sa Slovákom odložia až na deväť mesiacov, kľúčová dohoda s bankami je hotová (online)

Mexická spoločnosť Grupo Modelo oznámila, že dočasne prestane variť pivo Corona a ostatné značky, ktoré vyváža do viac než 180 krajín sveta. Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila po tom, ako mexická vláda v rámci opatrení proti novému koronavírusu označila jej výrobu za nie nevyhnutne potrebnú.

9:29 Pandémia koronavírusu môže svetovú ekonomiku stáť až 4,1 bil. USD, čo je takmer päť percent globálnej hospodárskej aktivity. Uviedla to v piatok vo svojej aktualizovanej prognóze Ázijská rozvojová banka (ADB). Banka konštatovala, že rast rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík sa v roku 2020 pravdepodobne zníži na úroveň 2,2 percenta z vlaňajších 5,2 percenta. Juhovýchodná Ázia podľa ADB v tomto roku posilní iba o jedno percento.

10:22 Náhradu umelej pľúcnej ventilácie doktorandov Samuela a Daniela Furkovcov z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave čaká v nedeľu 24-hodinová skúška, po ktorej by mali prístroj začať naplno vyrábať.

8:37 Nehazardujte so zdravím študentov vrátane doktorandov, vyzýva Študentská rada vysokých škôl SR. Niektoré vysoké školy vraj na doktorandov tlačia prostredníctvom školiteľov, garantov a vedúcich pracovísk, aby pokračovali vo výskume na univerzitných pracoviskách.

8:20 Asociácia priemyselných zväzov (APZ) žiada vládu, aby v záujme udržania pracovných miest počas súčasnej krízy po vzore Rakúska a Nemecka zaviedla tzv. kurzarbeit.

Vie si predstaviť model, ktorý predstavil minister hospodárstva Richard Sulík na stretnutí so zamestnávateľskými zväzmi. Podľa tohto modelu by 20 % z priemernej mzdy zamestnanca platil zamestnávateľ a 60 % štát. Zvyšných 20 % by bola ušlá časť mzdy ako príspevok zamestnanca, ktorý je doma a nepracuje.

„Pri priemernej mzde 1 100 eur mesačne by však dostal o 132 eur viac ako v prípade poberania davky v nezamestnanosti,“ uvádza APZ v tlačovej správe. Náklady na mzdy zamestnancov je podľa zamestnávateľov možné financovať z Európskeho sociálneho fondu.

7:57 BBC upozorňuje, že i keď údaje Johns Hopkins University hovoria o už viac ako milióne potvrdených prípadov vo svete, podľa expertov sú zrejme skutočné počty nakazených omnoho vyššie.