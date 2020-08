Koronavírus bude mať vlastnú poštovú známku, ľuďom má pripomínať bezpečnostné zásady

Špeciálna tlač

Výstava len pre médiá

20.8.2020 - Slovenská pošta (SP) vydá v piatok 21. augusta 2020 poštovú známku „COVID-19“ so symbolickým portrétom dievčaťa s rúškom na tvári a rozptýlenými koronavírusmi okolo.Ako informovala v tlačovej správe špecialistka komunikácie Zuzana Kovačičová SP, na známku bude aplikovaná UV farba, ktorá zdôrazní rúško a zväčšený koronavírus v pravej spodnej časti známky. Jej nominálna hodnota bude 2 eurá.Poštová známka bude mať rozmery 32 × 45 mm a vyjde vo forme samolepky na tlačovom liste s 25 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii so serigrafiou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Súčasne s ňou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 21. augusta 2020 a domicilom mesta Bratislava.Motívom prítlače sú ochranné rúška a motívom FDC pečiatky je zväčšený symbol koronavírusu COVID-19. FDC vytlačila technikou ofsetu FDC spoločnosť BB print, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu je akademický maliar Karol Felix.Kovačičová priblížila, že Slovenská pošta má v úmysle vydaním poštovej známky COVID-19 poukázať na dodržiavanie bezpečnostných zásad R. O. R. (rúško-odstup-ruky).„Jedným z najúčinnejších prostriedkov proti šíreniu nákazy je práve rúško, ktoré je ústredným motívom poštovej známky s imaginárnym portrétom dievčaťa. Pri tlači známky bola použitá unikátna technológia serigrafickej UV tlače, ktorá bola aplikovaná do rúška dievčaťa, ako aj do zväčšeného motívu koronavírusu v pravej dolnej časti známky,“ objasnila.Výtvarné návrhy emisie ukážu na výstave Art of Coronavirus v Hosteli Chors na Obchodnej ulici v Bratislave. Tá bude slávnostne otvorená v piatok 21. augusta 2020 o 15:00 hodine. Vstup bude umožnený iba médiám.V stredu 20. augusta pribudlo na Slovensku 80 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku nakazilo 3 102 ľudí. Laboratória vyhodnotili od začiatku pandémie vyše 304-tisíc vzoriek. Nový koronavírus prekonalo 2 014 ľudí. Na Slovensku na ochorenie COVID-19 doposiaľ zomrelo 33 ľudí.