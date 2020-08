Sú Tatry preplnené turistami alebo nie? Štatistiky ukázali reálne čísla

Najväčším výpadkom sú cudzinci

Z Tatier hlásia stále voľné izby

Za menšiu návštevnosť môže aj počasie

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - V regióne Vysoké Tatry bilancujú návštevnosť počas prvých letných mesiacov. Medializované informácie o extrémnej návštevnosti našich veľhôr však štatistiky nepotvrdzujú, práve naopak, vo Vysokých Tatrách i pod nimi čísla signalizujú opak.„Nie je zvykom hodnotiť sezónu v jej strede, keďže tá tatranská trvá minimálne do konca septembra až polovice októbra, primali nás však k tomu okolnosti súvisiace s koronakrízou , aby sme stále mali čas na sezóne zapracovať, a aj medializácia o preplnených Tatrách. Preto sme preverili skutočný stav u podnikateľov, poskytovateľov služieb, v ubytovacích zariadeniach i v infocentrách,“ uviedol predseda predstavenstva Oblastnej Organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Michal Sýkora „Vo všetkých tatranských strediskách však čísla ukazujú pokles. Na začiatku leta sme mali očakávania, pretože masívna kampaň motivujúca ľudí, aby dovolenkovali na Slovensku, sa ukazovala ako úspešná. Pri dobrom počasí padali vo Vysokých Tatrách dokonca aj rekordy, ako ten pri sčítaní návštevníkov v prvých augustových dňoch. Premenlivé počasie, obavy turistov aj publikované obrázky prepchatých turistických atrakcií však spôsobujú, že návštevnosť kolíše. Priamo vo Vysokých Tatrách evidujeme najmä počas pracovných dní poloprázdne parkoviská i cesty, a turistické chodníky ako priemerne vyťažené,“ potvrdil aj primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš Ani v Poprade sa rekordy zatiaľ nelámali. Podľa zástupcu mesta Poprad v OOCR Regióne Vysoké Tatry Ondreja Kavku v júli počet klientov, dosiahol približne 55 percent v porovnaní s júlom 2019.Návštevnosť infocentier vo Vysokých Tatrách poklesla o približne 40 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Veľký podiel z celkového počtu turistov tvoria takzvaní jednodňoví návštevníci, ktorí jednak nevyužívajú ubytovanie a nevyhľadávajú služby infocentier, keďže sú v lokalite pomerne dobre zorientovaní.Tatranci sa zhodujú, že najväčší výpadok tvorí zahraničná klientela. "Slováci stále tvoria najvyšší podiel na celkových štatistikách, zvyčajne na úrovni 60 – 65 percent , avšak práve tých približne 35 percent zahraničnej klientely v súčasnosti preukázateľne chýba. V regióne sa pohybuje mnoho českých turistov, najmenej oproti minulým obdobiam prišlo Poliakov, z ostatných národností sú to Maďari či Nemci, často však vozidlá so zahraničnými ŠPZ privezú na dovolenku Slovákov žijúcich v zahraničí,“ spresnila riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.Najpresnejšie údaje je možné získať z obsadenosti hotelov. Od hotelierov z Tatry Mountain Resorts, AquaCity Poprad aj od členov Združenia cestovného ruchu prichádzajú podrobnejšie informácie. Ubytovacie zariadenia hlásia v mesiaci júl obsadenosť primeranú vrcholiacej letnej sezóne na úrovni 70 - 90 percent.Zvýšený záujem evidujú poskytovatelia ubytovania v súkromí, voľné ubytovacie kapacity v celom regióne Vysokých Tatier stále sú. Hotely a ubytovatelia stále aktívne vyvíjajú úsilie, aby sezóna pre všetkých dopadla čo najlepšie v rámci aktuálnej situácie.Najvýraznejšie poklesy návštevnosti sú pri horských strediskách, lanovkách a rôznych atrakciách. Je to určite aj vplyvom počasia, keďže letných dní bolo v júli skutočne málo, doterajší údaj, ktorý je k dispozícii, značí prepad o 20 percent oproti minulému roku. V podtatranskom akvaparku potvrdzujú približne o 10 percent nižšiu návštevnosť.Podnikatelia i miestne samosprávy sa jednoznačne zhodujú na tom, že táto bilancia sa zrejme v závere letnej sezóny zásadne nezmení, pokiaľ sa turisti budú riadiť rôznymi skreslenými informáciami.Najmä cez sociálne siete a televízie prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu i tatranského Združenia cestovného ruchu sú pripravení komunikovať a podávať aktuálne správy nielen o atrakciách, ale i tipoch na ďalšie lokality, výlety, či možnosti rozptýlenia bez nutnosti stáť v radoch na najfrekventovanejších miestach.