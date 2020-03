Koronavírus nakoniec ovplyvnil aj MS do 18 rokov, IIHF rozhodla o zrušení šampionátu

Šatan chápe rozhodnutie IIHF

Divákom budú vrátené peniaze

Situácia mrzí aj primátora mesta

15.3.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetová pandémia spôsobená šírením koronavírusu ovplyvnila i pripravovaný hokejový šampionát hráčov do 18 rokov prvej divízie, skupiny A. Ten sa mal konať v polovici apríla tohto roku v Spišskej Novej Vsi, uvádza sa na stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja.Po zvážení všetkých okolností Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v predstihu rozhodla o zrušení šampionátu.Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan rozhodnutie IIHF chápe: „Mrzí nás, že sa tento rok hokejový šampionát hráčov do 18 rokov na Slovensku neuskutoční. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe i vo svete je ale rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie pochopiteľné. Zdravie hráčov i divákov je prvoradé.“Na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi sa v termíne od 13. do 19. apríla mali okrem domácej reprezentácie predstaviť i výbery najlepších hráčov do 18 rokov z Kazachstanu, Nórska, Dánska, Francúzska a Japonska.Predaj vstupeniek na jednotlivé zápasy zahájil Organizačný výbor šampionátu pred mesiacom. Diváci sa o svoje peniaze za kúpené lístky báť nemusia.„V spolupráci s predajcom vstupeniek, spoločnosťou predpredaj.sk, budeme v krátkom čase držiteľov kúpených vstupeniek informovať o spôsobe vrátenia peňazí,“ povedala riaditeľka organizačného výboru šampionátu Aneta Büdi.Vzniknutá situácia mrzí i primátora hostiteľského mesta Pavla Bečarika: „Na tento športový sviatok sme sa veľmi tešili. Prípravy bežia už niekoľko mesiacov. Situácia v Európe je ale vážna a iné rozhodnutie, ako zrušiť celý turnaj, sme ani neočakávali. Veríme, že vďaka skvelej spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja sa nám podobné podujatie podarí dotiahnuť do nášho mesta i v budúcnosti.“