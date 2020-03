Ronaldinho sa predviedol v paraguajskom väzení, spoluhráčom pomohol vyhrať prasiatko na grilovanie

Bývalý futbalista použil falošný pas

Vo väzenskom zápase strelil päť gólov

15.3.2020 (Webnoviny.sk) - Brazílčan Ronaldinho ani po oficiálnom ukončení hráčskej kariéry neprišiel na futbalových ihriskách o postavenie jagavej hviezdy. Najnovšie sa naplno predviedol v Paraguaji. Nebolo to však v žiadnom veľkom dueli, ale v zápase na väzenskej ploche v tamojšej metropole Asunción.Ronaldinho pred niekoľkými dňami skončil v paraguajskom väzení po tom, ako ho obvinili z použitia falošného pasu pri prekročení hraníc. Keď spolu s bratom odchádzal zo Sao Paula, na letisku použili brazílske pasy.V Paraguaji sa však legitimovali cestovnými dokladmi Paraguaja. Tie údajne dostali ako dar, no nevysvetlili, prečo sa ich rozhodli použiť. Krátke vyšetrovanie ukázalo, že pasy bratského dua sú pravé, no boli na nich pozmenené údaje.Podľa správ viacerých médií, ktoré však neboli oficiálne potvrdené, Ronaldinhovi vlani zabavili brazílsky a španielsky pas. Dôvodom boli nezaplatené vysoké nedoplatky na daniach z nehnuteľností.Po nepríjemnom incidente s paraguajskými colníkmi sa tak rozhodol spríjemniť si chvíľu tým, čo vie najlepšie - futbalom. Nastúpil vo väzenskom zápase, v ktorom strelil päť gólov a na ďalších šesť prihral. Podľa katalánskeho webu sport.es nielenže pomohol svojmu tímu k víťazstvu 11:2, pre spoluhráčov tiež vybojoval 16-kilogramové prasiatko na grilovanie.Už 39-ročný Ronaldinho počas aktívnej kariéry získal viacero trofejí, z ktorých má najväčší cveng triumf na MS 2002 v Kórejskej republike a Japonsku. V roku 2005 vyhral prestížne individuálne ocenenie Zlatá lopta určené pre najlepšieho futbalistu sveta.