Koronavírus neprial sobášom, vlani ich bolo najmenej od roku 1918

Vplyv protipandemických opatrení

Najmenej svadieb v marci

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - V roku 2020 vstúpilo na Slovensku do manželstva takmer 23,8 tisíca párov, čo bolo o viac ako 21 percent (vyše 6 400 sobášov) menej oproti priemerným počtom za rovnaké obdobie v predchádzajúcich piatich rokoch (2015 až 2019). Ako ďalej v tlačovej správe informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR), išlo zároveň o najnižší počet svadieb od vzniku Československa v roku 1918.Druhá vlna pandémie na sklonku roka 2020 spôsobila podľa štatistík prepad sobášov takmer o tretinu, miera poklesu však bola miernejšia ako počas prvej vlny v jarných mesiacoch a na začiatku leta. Najvýraznejší pokles sa podľa ŠÚ SR prejavil od marca do júna 2020, keďže v týchto štyroch mesiacoch sa konala len necelá polovica sobášov predošlých rokov.Predpokladaným dôvodom poklesu boli najmä protipandemické opatrenia a s tým spojená neochota ľudí sobášiť sa za daných podmienok. Útlm z jari sa nepodarilo vykompenzovať ani v priebehu leta, a to napriek tomu, že v auguste a v septembri sa uskutočnilo viac svadieb ako počas predošlých piatich rokov.Pre sobáš, rovnako ako pre iné demografické parametre, bol vlaňajšok podľa ŠÚ SR rokom extrémnych výkyvov. „Najprv na začiatku roka 2020 prekvapil nebývalo vysoký počet sobášov vo februári tesne pred prvou vlnou pandémie, zrejme vplyv magických dátumov vrátane priestupného roka,” uviedla v tejto súvislosti riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. Zuzana Podmanická. Následne podľa nej nasledovali vysoké prepady, v niektorých mesiacoch napríklad viac ako o polovicu v apríli a v máji. V lete a na začiatku jesene zasa počet svadieb dobiehal, respektíve predbehol predošlé roky, aby sa v novembri znova prepadol.Celkovo najmenej svadieb bolo podľa štatistík v minulom roku v marci, keď sa uzatvorilo 573 manželstiev. Naopak najviac svadieb uzatvorili snúbenci v septembri, takmer 5000.