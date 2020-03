Koronavírus ohrozuje aj zápasy NBA, LeBron James odmieta hrať bez divákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hviezda zámorskej basketbalovej NBA LeBron James nechce hrať pred prázdnymi tribúnami. Hráč tímu Los Angeles Lakers to vyhlásil v súvislosti s chystanými opatreniami v rámci profiligy v súvislosti s hrozbami šíriaceho sa koronavírusu.Vedenie NBA sa už obrátilo na kluby, aby vypracovali stratégiu možných opatrení na boj proti šíreniu vírusového ochorenia a presondovali možnosti hrať zápasy bez prítomnosti divákov v arénach, čo by mohlo byť jednou z alternatív."Nie, to je nemožné. Ak sa ukážem v hale a nebudú tam diváci na tribúnach, tak nehrám," vyhlásil James po piatkovom víťazstve 113:103 nad najlepším tímom súťaže Milwaukke Bucks, ku ktorému prispel 37 bodmi. Vďaka tomu prekonal métu 34-tisíc bodov v základnej časti. Pred ním sa to podarilo len dvojici Kareem Abdul-Jabbar (38 387) a Karl Malone (36 928). "Odkedy hrám basketbal, ešte nikdy som nehral bez fanúšikov. Toto nie je Európa. Hrám pre svojich spoluhráčov a rovnako aj pre ľudí. O tom to všetko je," rezolútne vyhlásil James.Koronavírus si už vyžiadal takmer 3 500 obetí a infikovalo sa viac ako 100 000 ľudí v 92 krajinách sveta. V USA sa už v rámci bezpečnostných opatretní odohral bez divákov jeden duel tretej divízie NCAA v Marylande.