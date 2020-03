Kužmová a Kosťuková začali semifinále štvorhry kanárom, zápas v Lyone však prehrali

Lyon - štvorhra - semifinále

Lesley Pattinamová Kerkhoveová, Bibiane Schoofsová (Hol.) - Marta Kosťuková, Viktória Kužmová (Ukr./SR) 0:6, 6:2, 10:3 (zápasový tajbrejk)





7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová si piatkové štvrťfinálové vyradenie vo dvojhre nevynahradí na turnaji WTA na tvrdom povrchu v hale vo francúzskom Lyone (dotácia 251 750 USD) celkovým úspechom ani vo štvorhre. Spolu s Ukrajinkou Martou Kosťukovou sa síce prebojovali do semifinále, ale v nedeľu nebudú bojovať o deblovú trofej.V sobotňajšom semifinálovom súboji dvoch nenasadených párov im k tomu nepomohol ani prvý set, v ktorom uštedrili holandskému duu Lesley Pattinamová Kerkhoveová, Bibiane Schoofsová nepopulárneho kanára - 0:6. Kužmová s Kosťukovou ešte viedli v druhom sete 2:1, ale od tohto okamihu prebrali taktovku do svojich rúk Holanďanky, ktoré najskôr šnúrou piatich gemov otočili na 6:2 a vynútili si rozhodujúce dejstvo.V zápasovom tajbrejku Kerkhoveová so Schoofsovou rýchlo odskočili na 4:0, potom z 5:2 na 9:2 a následne premenili druhý mečbal na 10:3. Víťazky vo finále nastúpia proti Laure-Ioane Paarovej z Rumunska a Nemke Julii Wachaczykovej.