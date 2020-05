Koronavírus položil aj Ironmana, slávne preteky sa tento rok na Havaji neuskutočnia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2020 - Aj Havajský Ironman tento rok padne za obeť koronavírusu. Najslávnejšie triatlonové preteky známe aj ako svetový šampionát v dlhom triatlone sa mal pôvodne uskutočniť 10. októbra na Havajských ostrovoch, nový termín je stanovený na 6. február 2021.Hlavným dôvodom odkladu sú celosvetové cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.Havajský Ironman sa koná pravidelne od roku 1978. Do roku 1982 sa súťažilo začiatkom kalendárneho roka, potom sa podujatie presunulo na október a zároveň z Oahu na Big Island do rezortu Kailua-Kona.Pretekári tam pravidelne absolvujú 3,86 km plávania v mori, 180,2 km na bicykli s často nepríjemným bočným vetrom a napokon záverečný maratónsky beh na 42 195 m.Vlani si svojrázne utrpenie na Havajských ostrovoch vyskúšali aj dvaja Slováci. Michal Ivančo sa vo vekovej kategórii 45-49-ročných prezentoval výsledným časom 11:59:22 h a skončil na 239. mieste.Michal Holub to v kategórii 30-34-ročných dotiahol na 61. miesto s výkonom 9:35:20 h. Pre porovnanie: víťaz medzi profíkmi Nemec Jan Frodeno triumfoval v traťovom rekorde 7:51:13 h.