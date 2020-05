Stovky zápasov v NHL a zdravotné problémy, český hokejista Aleš Hemský ukončil kariéru

Otras mozgu a bedro

Chcel sa vrátiť

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Má zlato z MS 2005, olympijský bronz z Turína 2006 a v zámorskej hokejovej NHL odohral cez 800 zápasov. Český útočník Aleš Hemský sa definitívne rozhodol, že jeho športová kariéra sa skončila vo veku 36 rokov.Svoj posledný zápas odohral 20. októbra 2017 vo farbách Montrealu Canadiens , predtým v kanadsko-americkej profilige pôsobil aj v Edmontone Oilers Dallase Stars . Informáciu priniesol český denník Sport.Skúsený krídelník mal od jesene 2017 problémy s následkami otrasu mozgu, neskôr ho zase trápilo bedro. Aj to prispelo k rozhodnutiu Hemského, že už viac nebude hrať hokej ako profesionál. Istý si tým bol už v lete 2019."Stále to bolo také áno aj nie, až som pochopil, že s koncom sa musím definitívne zmieriť. Nikde som nič nevyhlasoval, to nikdy nebol môj štýl. Iba som vo vnútri vedel, čo prichádza," povedal odchovanec pardubického hokeja pre Sport."Keď som sa dostával z otrasu mozgu, po istom čase som si myslel, že som v poriadku, trénoval som a chcel sa vrátiť. Do NHL už asi nie, ale do Európy ma to ešte lákalo. Alebo úplne domov. Veril som, že sa do toho dostanem, ale postupom časom som zistil, že na tom nie som až tak dobre. Musel som vyhľadať odbornú pomoc, v Amerike má dávalo dokopy niekoľko ľudí. Trvalo to skoro dva roky, než som sa z problémov vyhrabal. A keď už som veril, že sa mi vydarí návrat, ozvalo sa bedro. Lekári tvrdili, že neodohrám viac ako 20 percent zápasov. Vtedy mi došlo, že je to konečná," pokračoval Hemský, ktorý s rodinou žije v americkom Dallase.Zdravotné problémy ho limitovali aj v súkromnom živote. "Nemohol som sa hrať s deťmi, vôbec som nefungoval ako človek a bolo to ťažké... Hokej som mal a stále mám veľmi rád, chcel som si predĺžiť kariéru a baviť sa ním. Najviac ma hnevalo, že som veľmi chcel, ale nemohol som pokračovať," doplnil.