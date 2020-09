Koronavírus potlačil priemerné mzdy nadol, klesli prvýkrát od vzniku samostatného Slovenska

Trh práce je odolnejší

Mzda klesla vo väčšine odvetví

5.9.2020 - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka medziročne klesla o 1,2 percenta na 1 088 eur. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, ide o prvý medziročný pokles nominálnej hodnoty priemernej mzdy zaznamenaný od vzniku samostatnej SR.Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda klesla o tri percentá. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 1. štvrťroku tohto roka znížila o 4,9 percenta. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.Rast miezd sa dostal do záporných čísiel pre špecifiká trhu práce v druhom štvrťroku, upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. "Veľa ľudí bolo pre pandémiu PN alebo poberalo OČR z dôvodu starostlivosti o deti pre zatvorené školy," tvrdí.Aj keď ekonomika v druhom štvrťroku 2020 zaznamenala náhly a rekordný prepad, negatívny dopad vyvolaný pandémiou bol nakoniec miernejší, ako sa pôvodne očakávalo. "Najmä trh práce vykazuje známky vyššej odolnosti," dodala Muchová.Aj podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej medziročný pokles miezd spôsobila koronakríza. "Podpísal sa pod to hlavne fakt, že veľa ľudí bolo na PN-kách a OČR-kách pre zatvorené školy alebo poberali nižšiu mzdu pre zatvorené prevádzky a obchody," uviedla pre agentúru SITA.Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda klesla vo väčšine odvetví, relatívne najviac v ubytovacích a stravovacích službách (o 16,3 percenta), umení, zábave a rekreácii (o 8,4 percenta) a v administratívnych službách (o 7,6 percenta).Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (2 054 eur), informácie a komunikácia (1 918 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 864 eur). V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (550 eur), ostatných činnostiach (677 eur) a v stavebníctve (732 eur).Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda v druhom kvartáli tohto roka iba v Bratislavskom kraji (1 366 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 823 eur v Prešovskom kraji do 1 017 eur v Košickom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda nižšia ako v 2. štvrťroku 2019 s najvyšším relatívnym poklesom o 5,1 percenta v Žilinskom kraji.V prvom polroku tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hos­po­dárstve 1 087 eur. Medziročne sa zvýšila o 2,4 percenta, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka spomalilo o šesť percentuálnych bodov. Reálna mzda vzrástla o 0,1 percenta.