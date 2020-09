Koronavírus: Nové opatrenia pre červené a oranžové regióny Slovenska (video)

Prijať by sa podľa komisie mal zákaz konania hromadných podujatí v interiéri od 23:00 do 6:00 ráno s výnimkou svadieb do 150 osôb. Odporúča tiež zakázať konanie hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb a interiéri nad 250 osôb.

Zoznam červených krajín sa ale pandemická komisia rozhodla nemeniť. V Rakúsku je však riziková oblasť Viedne a v Česku je to Praha. Krajčí neodporúča do týchto oblastí cestovať, ak tam už ľudia musia ísť, tak by mali dodržiavať všetky opatrenia a nemali by napríklad navštevovať hromadné podujatia.