Koronavírus prekazil klasiku Strade Bianche, mal na nej štartovať aj Peter Sagan

V Taliansku zomrelo cez 100 osôb

Ohrozené aj ďalšie podujatia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátori víkendovej cyklistickej klasiky Strade Bianche sa rozhodli odložiť podujatie na neurčito. Agentúre SITA to potvrdila spoločnosť RCS Sport prostredníctvom tlačovej správy. Na sobotňajších pretekoch v Toskánsku mal predbežne štartovať aj Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe či ďalší poprední pretekári ako Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski alebo Wout van Aert. Dôvodom odloženia je šíriaci sa koronavírus COVID-19.Nový termín konania pretekov nie je zatiaľ známy. "Po stretnutí so zástupcami regiónu sme sa rozhodli podujatie odložiť. Prostredníctvom Talianskej cyklistickej federácie sme požiadali Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI) o stanovenie nového dátumu," uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti RCS Sport.Talianska vláda v stredu večer rozhodla, že všetky športové podujatia v Taliansku sa až do 3. apríla 2020 musia konať bez účasti divákov. Dôvodom tohto rozhodnutia je čo najväčšie zamedzenie šírenia nového koronavírusu v krajine. Práve Taliansko sa stalo európskym epicentrom šírenia nákazy ochorením COVID-19. V Taliansku zomrelo už viac ako 100 osôb a cez 3000 je nakazených. Súčasťou stredajšieho nariadenia talianskej vlády je aj zatvorenie všetkých škôl a univerzít do 15. marca.Naďalej platí, že dočasne je pozastavené organizovanie všetkých športových podujatí v regiónoch Lombardsko, Benátsko a Emilia Romagna. Premiér Giuseppe Conte sa vo videu na sociálnych sieťach snažil upokojiť občanov svojej vlasti pred panikou, označil stredajšie rozhodnutie ako výsledok zodpovedného konania. Zhromažďovanie tisícok osôb na štadiónoch by podľa neho nebolo "dobrou prevenciou pred šírením vírusu".Aktuálne je otázne, či rovnaký krok ako pri Strade Bianche nepríde aj pri iných cyklistických podujatiach Miláno - San Remo (21.3.) a Tirreno-Adriatico (11. - 17. 3.). Aj na týchto talianskych pretekoch má štartovať Peter Sagan. Obe spoluorganizuje spomenutá spoločnosť RCS Sport.