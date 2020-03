Astana a Ineos pre koronavírus dočasne prerušili sezónu, slávne talianske klasiky vynechajú aj iné tímy

Francúzi vynechajú štarty v Taliansku

Tímy uprednostňujú zdravie svojich jazdcov

5.3.2020 - Cyklistické profitímy Ineos a Astana sa rozhodli dočasne prerušiť súťažnú sezónu 2020 ako prevenciu pre šírením koronavírusu COVID-19. V prípade britského Ineosu zohrala úlohu aj nečakaná smrť 40-ročného športového riaditeľa Nicolasa Portala.Ineos sa do diania nevráti skôr ako 23. marca na pretekoch Okolo Katalánska. Astana informovala, že si dá pauzu aspoň do 20. marca a vynechá Strade Bianche (už odložené, pozn.), Paríž-Nice aj Tirreno-Adriatico.Francúzska stajňa AG2R La Mondiale síce úplne neprerušila štarty svojich pretekárov, no rozhodla sa neposlať ich na podujatia v Taliansku."Preteky v Taliansku sa asi aj tak neuskutočnia. V súvislosti s udalosťami posledných dní sme prijali rozhodnutie dať si súťažnú pauzu. V našom klube sme veľmi smutní z toho, čo sa stalo, stratili sme totiž niekoho, koho sme mali veľmi radi," uvádza sa stanovisku Ineosu.Stajňa z Veľkej Británia tiež pripojila detailné opatrenia v súvislosti s koronavírusom, ktoré zahŕňajú absenciu na nadchádzajúcich podujatiach."Vybrali sme si cestu ochrany zdravia našich jazdcov a personálu. Berieme tento krok aj ako prebratie zodpovednosti smerom k celej spoločnosti, keďže znížime možnosť šírenia vírusu," ozrejmil generálny manažér Astany Alexander Vinokurov.Čiastočne obmedzili štarty svojich jazdcov aj v tímoch Mitchelton-Scott, U.S. team EF Pro či Jumbo-Visma.