Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, podľa odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel

Ľudia podpálili stožiare s vysielačmi

Diskusie o téme nezakázali

5.4.2020 - Britské ministerstvo kultúry chce nariadiť zástupcom sociálnych médií, aby agresívnejšie reagovali na teórie, podľa ktorých 5G siete šíria koronavírus.Minister kultúry Oliver Dowden plánuje počas nasledujúceho týždňa absolvovať online stretnutia so zástupcami niekoľkých firiem a prediskutovať tento problém. Reaguje tak na správy, podľa ktorých ľudia začali podpaľovať stožiare s vysielačmi pre 5G siete.Podľa hovorkyne ministerstva zaznamenali takéto útoky napríklad v Birminghame či Liverpoole. Dodala, že páchateľov postavia pred súd. "Musíme spolupracovať so sociálnymi médiami na čo najrýchlejšom zastavení šírenia týchto nezmyslov na ich platformách," dodala.Nepravdivé správy sa šíria na platformách ako Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Nextdoor, Pinterest či Change.org. Odborníci označili teóriu, že koronavírus sa šíri vďaka 5G sieťam za "skutočný nezmysel" a vysvetlili, že to z hľadiska biológie nie je možné.Niekoľko spoločností už zaviedlo kroky a upozornilo na nepravdivosť týchto informácií, no nezakázali diskusie o tejto téme.Napríklad Facebook odstránil niekoľko skupín, ktoré podporovali útoky na stožiare. Spoločnosť Vodafone označila tento problém za "ohrozenie národnej bezpečnosti"."Správy, ktoré spájajú šírenie koronavírusu s 5G sieťami, sú úplne nepodložené. Prosím, nešírte ich na sociálnych médiách - falošné správy môžu mať vážne následky," uviedol výkonný riaditeľ firmy Nick Jeffery.