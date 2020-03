Koronavírus spôsobil zrušenie aj odloženie ďalších pretekov, pôvodne mal na nich štartovať aj Sagan

Štartovať mal aj Sagan

Športové udalosti budú bez divákov

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Talianski organizátori sa po štvrtkovom odložení víkendovej cyklistickej klasiky Strade Bianche rozhodli odložiť či zrušiť aj ďalšie podujatia - etapové preteky Tirreno-Adriatico (11. - 17. 3.), Okolo Sicílie (1. - 4. 4.) a klasiku Miláno - San Remo (21. 3.).Kým v prípade podujatia Tirreno-Adriatico ide o odloženia na neurčito, pri ďalších dvoch o zrušenie pre rok 2020. Agentúre SITA to potvrdila spoločnosť RCS Sport prostredníctvom tlačovej správy.Na väčšine týchto podujatí v Taliansku pôvodne plánoval štartovať aj Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe či ďalší poprední pretekári. Dôvodom odloženia je šíriaci sa koronavírus COVID-19.Peter Sagan aj jeho brat Juraj napokon budú štartovať na cyklistických etapových pretekoch Paríž - Nice (8. - 15. marca). Po takmer desiatich rokoch tak opäť absolvuje preteky, na ktorých sa dočkal svojich prvých profesionálnych víťazstiev.Talianska vláda ešte v stredu večer rozhodla, že všetky športové podujatia v Taliansku sa až do 3. apríla 2020 musia konať bez účasti divákov. Dôvodom tohto rozhodnutia je čo najväčšie zamedzenie šírenia nového koronavírusu v krajine.Práve Taliansko sa stalo európskym epicentrom šírenia nákazy ochorením COVID-19. V Taliansku zomrelo už takmer 150 osôb a takmer 4000 ich je nakazených.Súčasťou stredajšieho nariadenia talianskej vlády je aj zatvorenie všetkých škôl a univerzít do 15. marca. Naďalej platí, že dočasne je pozastavené organizovanie všetkých športových podujatí v regiónoch Lombardsko, Benátsko a Emilia Romagna.