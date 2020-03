Lundqvist neveril vlastným očiam, Zibanejad piatimi gólmi napodobnil Gáboríka (video)

Madison Square Garden "vyletela do vzduchu"

Tréner jazdcov slovami chvály nešetril

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - V decembri 2007 musel švédsky brankár Henrik Lundqvist vzdať hold Mariánovi Gáboríkovi, ktorý ho ako hráč Minnesoty Wild päťkrát prekonal v jednom zápase.O viac než dvanásť rokov neskôr sa zo striedačky prizeral na ďalšie päťgólové predstavenie, tento raz v podaní svojho spoluhráča a krajana Miku Zibanejada. Ten strelecky explodoval v dueli proti Washingtonu a najväčšou mierou sa podieľal na triumfe 6:5 po predĺžení."Žartuješ? Naozaj sa stalo? Úžasný výkon," napísal Henrik Lundqvist na twitteri, pričom k svojim slovám pridal aj hashtag "Mika za prezidenta". Na nevídaný výkon 26-ročného útočníka reagovali aj jeho ďalší spoluhráči. Ryan Strome napísal, že to bolo neuveriteľné a hala Madison Square Garden dnes "vyletela do vzduchu".Autor tretieho gólu "jazdcov" Tony DeAngelo pridal fotku, pri ktorej sa teší z gólu, no v popise napísal: "Keď vidíš, čo Mika dnes urobil. MSG bola šialená, toto sú najlepší fanúšikovia v NHL. Milujeme to."Mika Zibanejad sa stal iba štvrtým hráčom v tomto storočí, ktorý v NHL strelil v jednom dueli päť gólov. Prvým bol práve Gáborík a následne ho napodobnili Johan Franzén a Patrik Laine.Vo februári 1994 sa piatimi gólmi do siete Tampy Bay zaskvel Peter Bondra a hneď štyrikrát sa to podarilo kanadskej dvojici Wayne Gretzky a Mario Lemieux. Rekordérom v počte zápasov s aspoň piatimi gólmi je Joe Malone, ktorý trikrát strelil päť gólov, raz šesť a raz sedem.Zibanejad sa vyjadril že tento zápas si ešte dlho bude pamätať, no ešte viac ho teší, že sa mužstvu podarilo zvíťaziť. Úsmevná situácia nastala aj po zápase. Keď Švéd vošiel do šatne, jeho spoluhráči sa mu skryli a následne ho spoločne objali. "Nečakal som to. Vedel som však, že sa niečo deje, keď som vošiel do šatne a nikto tam nebol," povedal Zibanejad.Slovami chvály na svojho zverenca nešetril ani tréner "jazdcov" David Quinn. "Samozrejme, bola to špeciálna noc, nielen pre Miku, ale pre nás všetkých, čo sme boli jej súčasťou. Posaďte sa, pozerajte sa a užívajte si to. Jednoducho bol nezastaviteľný," povedal tréner New Yorku Rangers.V histórii klubu strelili päť gólov v jednom zápase iba dvaja hráči - Kanaďan Don Murdoch a Američan Mark Pavelich.