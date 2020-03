Koronavírus už aj v anglickej Premier League, problémy má Chelsea, Arsenal aj Leicester

aktualizované 13. marca 9:35





Záložník FC Chelsea mal pozitívne testy

Koronavírus má aj hlavný tréner Arsenalu

Problém má Leicester aj Manchester City

13.3.2020 (Webnoviny.sk) -Prípady nakazenia sa novým koronavírusom sa objavili už aj v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Prvým hráčom, ktorý bol pozitívne testovaný, je 19-ročný záložník FC Chelsea a anglický reprezentant Callum Hudson-Odoi.Informoval o tom klubový web "The Blues". Problémy má aj ďalší klub z britskej metropoly Arsenal, ktorý v neskorých štvrtkových hodinách potvrdil prípad nákazy u trénera Mikela Artetu."U Calluma sa v pondelok ráno prejavovali príznaky slabého nachladnutia a odvtedy nebol z preventívnych dôvodov na tréningovom ihrisku. Vo štvrtok večer mal však pozitívny test na koronavírus a nejaký čas bude izolovaný. Napriek prítomnosti vírusu sa Callum cíti dobre a teší sa na návrat do tréningového procesu, akonáhle to bude možné," uvádza sa na oficiálnom webe FC Chelsea.Celé mužstvo Chelsea je v karanténe a sobotňajší ligový zápas na pôde Aston Villy sa neuskutoční.Takisto ani hráči Arsenalu nevycestujú do Brightonu, keďže sa prítomnosť vírusu potvrdila u ich hlavného trénera Mikela Artetu."Je to veľké sklamanie. Test som absolvoval po tom, čo som sa cítil zle. Budem späť v práci hneď, ako budem môcť," povedal Arteta, cituje ho portál BBC.V prípade 37-ročného španielskeho kouča môže nákaza pochádzať ešte spred dvoch týždňov, kedy Arsenal v zápase Európskej ligy hostil na domácej pôde Olympiakos Pireus.Tento týždeň sa totiž potvrdila nákaza u majiteľa gréckeho tímu Evangelosa Marinakisa, ktorý predtým bol v kontakte aj s Artetom."Zdravie našich ľudí a širšej verejnosti je našou prioritou. Vedieme aktívny dialóg so všetkými relevantnými ľuďmi, aby sme túto situáciu náležite zvládli," povedal generálny riaditeľ Arsenalu Vinai Venkatesham.V Anglicku nemajú problém len spomenuté londýnske kluby. Vo štvrtok sa objavili správy o tom, že traja hráči Leicesteru City sú v karanténe po tom, čo sa u nich prejavili symptómy koronavírusu.Z preventívnych dôvodov je v izolácii aj obranca Manchestru City Benjamin Mendy a utorňajší zápas Ligy majstrov medzi "Citizens" a Realom Madrid bol odložený. Premier League však zatiaľ nepozastavili.Po talianskej Serie A a španielskej La Lige zasiahol nový šíriaci sa koronavírus aj ďalšiu z popredných európskych futbalových súťaží - anglickú Premier League.