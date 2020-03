Sabbatini uhral na turnaji PGA výborné siedme miesto, druhé kolo pre koronavírus zrušili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Reprezentantovi SR v golfe Rorymu Sabbatinimu patrilo výborné 7. miesto po 1. kole turnaja PGA Tour vo floridskom Ponte Vedra Beach. Rodák z juhoafrického Durbanu však už nebude pokračovať na tomto podujatí, keďže PGA vo štvrtok večer rozhodla o zrušení všetkých podujatí pod svojou hlavičkou.Sabbatini na turnaji The Players so štedrou dotáciou 15 miliónov amerických dolárov zvládol úvodných osemnásť jamiek s bilanciou štyri údery pod par (68) podobne ako ďalších 14 golfistov. Lídrom podujatia bol Japonec Hideki Macujama (-9). Štyridsaťtriročný Sabbatini v prvom kole zahral päťkrát birdie, na jeho konto raz pribudlo bogey.PGA následne zrušila nielen aktuálny turnaj, ale aj blížiace sa všetky podujatia až do 5. apríla. Dôvodom je prevencia pred šíriacim sa novým koronavírusom.