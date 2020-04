Koronavírus už nebude výhovorka, párom v New Yorku povolili online svadbu

Zmiešané reakcie a praktické výhody

Vytvorili špeciálnu webovú stránku

20.4.2020 - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo podpísal nariadenie, ktoré povoľuje svadby prostredníctvom internetu. Obyvatelia štátu tak môžu žiadať o povolenie na sobáš na diaľku a úradníci môžu oddávať ľudí online.Teraz už páry "nemajú výhovorku" na to, aby sa nezosobášili, zažartoval pri oznámení opatrenia guvernér.Svadby cez internet schválili v štáte po tom, čo tam predĺžili opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu, vrátane obmedzenia pohybu, do 15. mája.New York je najhoršie zasiahnutým štátom v USA - podľa dát Johns Hopkins University tu už potvrdili 248 417 prípadov nákazy a zaznamenali 18 298 úmrtí.Rozhodnutie o online svadbách si na internete vyslúžilo zmiešané reakcie. Niektorí používatelia spochybnili, prečo by sa páry sobášili bez prítomnosti ich rodín a priateľov, ďalší zase skritizovali Cuoma, že nerieši iné záležitosti, a iní zase podotkli, že sobáš počas pandémie má aj praktické výhody, napríklad, že manželia môžu zdieľať zdravotné poistenie.New York nie je prvé miesto, kde sa ľudia môžu sobášiť cez internet. K podobnému kroku pristúpili napríklad už aj Spojené arabské emiráty, kde ministerstvo spravodlivosti vytvorilo špeciálnu webstránku, na ktorej snúbenci môžu podať potrebné dokumenty na sobáš.Následne sa môžu zosobášiť prostredníctvom videokonferencie. V americkom štáte Ohio si zase môžu páry zažiadať na internete o povolenie na svadbu. Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, coronavirus.jhu.edu a archívu agentúry SITA.