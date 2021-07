Koronavírus v slovenskej atletickej výprave? Dvaja členovia museli ísť na olympiáde v Tokiu do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja členovia slovenskej atletickej výpravy pre olympijské hry v japonskom Tokiu sa ocitli v karanténe ako možné blízke kontakty osoby nakazenej koronavírusom z lietadla počas cesty do "krajiny vychádzajúceho slnka".Ako informuje oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ) , obe bližšie nešpecifikované osoby sú súčasťou tréningového kempu v Urajasu."Nejde o nič vážne, je to len preventívne opatrenie. Karanténa obom platí od 17. júla a potrvá do 30. júla. Pre oboch platia karanténne opatrenia - musia sa úplne izolovať od ostatných, s nikým sa nesmú stretávať, môžu však naďalej trénovať v čase, keď ostatní členovia výpravy nie sú na štadióne. Aj vzhľadom na fakt, že obe osoby boli zaočkované a majú za sebou aj šesť negatívnych PCR testov v krátkom čase za sebou, opatrenia sú miernejšie,“ informoval vedúci slovenskej atletickej výpravy na OH v Tokiu a šéftréner SAZ Martin Pupiš na webe atletika.sk.Ako informuje SAZ, vedenie atletickej časti slovenskej výpravy dostalo informáciu o tom, že dvaja jej členovia boli možný blízky kontakt nakazenej osoby od "covidového" úradu vedenia mesta Urajasu, pričom informované bolo aj vedenie slovenskej olympijskej výpravy v olympijskej dedine priamo v Tokiu.OH v Tokiu sa oficiálne začnú v piatok 23. júla a potrvajú do 8. augusta. Atletické súťaže sú na programe od 30. júla do 8. augusta.