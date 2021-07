Greek Freak rozhodol finále NBA skvelými 50 bodmi, Milwaukee Bucks oslavujú titul po 50 rokoch

Najlepší počas celej sezóny

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Päťdesiatimi bodmi za titulom po 50 rokoch. Basketbalisti Milwaukee Bucks sa tešia z druhého titulu v NBA vo svojej klubovej histórii. A o jeho hlavnom strojcovi nie je pochýb. Jannis Antetokounmpo sa vo finálovom zápase číslo 6 proti Phoenixu blysol štatistikami z ríše snov. K 50 bodom pridal 14 doskokov, 2 asistencie, ale aj 5 blokov.Po konečnom výsledku 105:98 a triumfe vo finále 4:2 na zápasy si 26-ročný syn nigérijských imigrantov sadol na lavičku a v kolektívnom ošiali chvíľu sám vychutnával víťazný hluk vyše 17-tisíc divákov vo Fiserv Forum a ďalších 60-tich tisícok pred halou."Hráč známy ako 'Greek Freak' (Grécke monštrum - pozn.) podal azda najlepší výkon svojej kariéry v najlepšom možnom okamihu a k dvom trofejam pre najužitočnejšieho hráča v základnej časti súťaže pridal cenu MVP vo finále. Presne pred polstoročím zaujal svet iný hráč Milwaukee Lew Alcindor, neskôr známy ako Kareem Abdul-Jabbar. Tiež sa stal MVP víťazného finále, keď v štyroch zápasoch proti Baltimore dosiahol priemery 27 bodov a 18,5 doskoku. Aktuálne však Antetokounmpo tromfol americkú legendu. Nikto pred ním nedosiahol vo finálovej sérii priemerne 35,2 bodu, 13,2 doskoku a 5 asistencií na zápas pri účinnosti streľby z poľa 61,8 percenta," napísala agentúra AP."Nikdy neprestávajte veriť svojím snom. Často máte pocit, že sa s tým už nedá nič robiť a skleslú náladu. Neverte tomu, z každej zlej situácie sa dá dostať či je to basketbal alebo čokoľvek iné v živote. Treba len veriť tomu, čo robíte a pokračovať v tvrdej práci. A najmä nedovoľte, aby vás niekto od toho odradil s tým, že sa to nedá," odkázal Jannis Antetokounmpo svojim fanúšikom.Líder Bucks vynechal posledné dva zápasy finále Východnej konferencie proti Atlante pre zranenie ľavého kolena a chvíľu sa zdalo, že už má po sezóne. Napokon mu stačilo na zotavenie sa pár dná voľna a absolvoval celú finálovú sériu s úctyhodnými výkonmi a číslami. Až v troch zo šiestich zápasov dosiahol minimálne 40 bodov a 10 doskokov."To, čo predvádza na palubovke, je absolútne neuveriteľné. Nielen tento zápas, ale celé play-off, aj celý súťažný ročník je najlepší," vystrúhal poklonu gréckemu lídrovi jeho spoluhráč Brook Lopez To najlepšie si nechal na záver presne v duchu príbehu o dosiahnutí amerického sna. V zápase, v ktorom išlo Phoenixu o všetko, hostia viedli po prvom polčase 47:42. V tretej štvrtine však grécky hrdina sám nastrieľal 20 bodov a tentoraz zvládol s noblesou aj svoju jedinú slabinu - streľbu trestných hodov.Hráč s priemerom chabých 55,6 percenta v hádzaní šestiek sa v šiestom finále blysol sedemnástimi premenenými z devätnástich pokusov, čiže úspešnosťou 89,5 percenta."Nedá sa slovami opísať všetko, čo Jannis na palubovke robí pre tím. Mimoriadne chcem oceniť jeho spôsob, akým pristúpil k trestným hodom v poslednom finálovom zápase. Podal mimoriadny výkon. Už minulé leto som mu vravel, že ak chceme vyhrať celý šampionát, musí sa zlepšiť v trestných hodoch aj streľbe všeobecne. Zlepšil sa a v závere play-off svoj výkon ešte vystupňoval. Je to pravý vodca," skonštatoval tréner Mike Budenholzer Grécky krídelník, ktorý na prvý pohľad upúta silou, atletickosťou a najmä "neunaviteľnosťou", začal hrať basketbal v roku 2007 až ako dvanásťročný. V tom čase už LeBron James mal za sebou prvé finále NBA. V drafte v roku 2013 si ho Milwaukee vybralo z 15. miesta a už o štyri roky neskôr si zahral prvýkrát v Zápase hviezd.V rokoch 2019 a 2020 jeho tím dvakrát vyhral základnú časť súťaže a on zakaždým získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a raz aj pre najlepšieho defenzívneho hráča súťaže. Lenže v play-off to ešte nešlo podľa predstáv.Hráči Milwaukee v zápasoch o všetko viackrát zlyhali, prehrali s Torontom aj Miami. V prvom prípade to bolo vo finále Východnej konferencie 2019 zo stavu 2:0 na zápasy, v druhom už v 2. kole 2020.Napriek tomu vedenie Bucks nestratilo dôveru v "lietajúceho Gréka" a predĺžilo s ním zmluvu o 5 rokov na 228 miliónov dolárov. Oplatilo sa a záver sezóny priniesol klubu z amerického Wisconsinu zopakovanie najväčšieho úspechu v jeho histórii. "Bolo nám treba dokončiť prácu. A teraz nastal čas na oslavy,"