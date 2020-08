Koronavírus v USA nemá vplyv na výrobu a dodanie stíhačiek F-16 pre Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 v Spojených štátoch amerických neovplyvnila výrobu ani dodanie stíhacích lietadiel F-16 C/D Block 70 pre Slovenskú republiku. Pre agentúru SITA to uviedol León Zázrivý z tlačového oddelenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Do USA na výcvik poslalo Slovensko aj pilotov, ktorí budú na strojoch lietať. Rozšírenie ochorenia COVID-19 v USA podľa rezortu obrany ich výcvik neovplyvnilo a „ide podľa plánu“. Spoločne s pilotmi by sa mal v USA pripravovať aj pozemný personál.Doposiaľ je situácia stabilná aj s platením za stíhačky F-16, ministerstvo ich dokáže splácať podľa splátkového kalendára.V Spojených štátoch amerických sa nakazilo ochorením COVID-19 viac ako 5,1 milióna a zomrelo takmer 165-tisíc. Za posledných sedem dní ohlásila Svetová zdravotnícka organizácia takmer 369-tisíc nových prípadov ochorenia v USA, aktívnych je stále takmer 2,9 milióna prípadov.V celkovom počte nakazených sú USA na prvom mieste pred Brazíliou s viac ako 3-miliónami a Indiou s takmer 2,5 miliónmi nakazenými.