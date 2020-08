Bieloruský veľvyslanec ukázal nebývalú statočnosť, vykríkol pravdu o režime Lukašenkovej vlády (video)

Nikdy by to na neho nepovedal

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Alexandrovič Leščeňa ukázal nebývalú statočnosť, keď ako prvý spomedzi bieloruských diplomatov vyjadril solidaritu s protestujúcimi.Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš ako reakciu na video veľvyslanca. Na video ako prvá reagovala Ruská informačná agentúra (RIA) Novosti.„Bieloruský veľvyslanec na Slovensku, ktorého dobre poznám a nikdy by som to na neho nepovedal. Práve ukázal nebývalú statočnosť. Ako prvý spomedzi bieloruských diplomatov vykríkol z plných pľúc pravdu o šatoch režimu svojej krajiny, ktorej roky slúži,“ uviedol Demeš a zároveň poukázal, že veľvyslanec vyjadril solidaritu s protestujúcimi. Slovensko týmto činom dostal podľa neho na mapu sveta.Vyjadrenie bieloruského veľvyslanca je silným signálom a potvrdzuje vážnosť situácie. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS ).„Zaznamenal som zásadné vyjadrenie bieloruského veľvyslanca na Slovensku. Jeho slová potvrdzujú aj naše hodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku, ktorá je taká vážna, že sa k nej verejne a kriticky vyjadruje už aj predstaviteľ bieloruskej diplomacie,“ napísal vo svojom profile Korčok.Dodal, že ide o silný signál od seniorneho bieloruského diplomata, ktorý takýmto „odvážnym a jasným postojom“ prejavuje podporu svojim krajanom.Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Alexandrovič Leščeňa sa vo videu vyjadril k situácii v Bielorusku a vyjadril solidarnosť s protestujúcimi.Lukašenko obhájil v prezidentských voľbách mandát a nastupuje tak do svojho šiesteho funkčného obdobia. Ústredná volebná komisia oznámila, že po zrátaní všetkých hlasovacích lístkov si politik, ktorý je na čele krajiny 26 rokov, pripísal 80,23 percenta hlasov.Po vyhlásení prvotných výsledkov vyšli protestovať do ulíc v hlavnom meste Minsk a aj v ďalších mestách tisícky ľudí, keďže ich považujú za zmanipulované.Masové zhromaždenia pokračujú v krajine týždeň a sprevádzajú ich strety s poriadkovou políciou, ktorá na rozohnanie demonštrantov používa gumové projektily, vodné delá či zábleskové granáty a bije ich aj obuškami. Zadržaných bolo niekoľko tisíc demonštrantov.