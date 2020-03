Koronavírus zastavil čas a súdy na Slovensku vykonávajú len neodkladné úkony, vláda ich môže limitovať ešte viac

Prípady vyriešené do konca roka

Problémy môžu mať súdy v hlavnom meste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2020 - Koronavírus „zastavil čas“ na viacerých miestach. Do značnej miery obmedzil aj prácu na slovenských súdoch, ktoré v súčasnosti vykonávajú iba neodkladné úkony. Vláda SR navyše schválila úpravu legislatívy, ktorá ich bude limitovať ešte viac, návrh však zatiaľ neodobrila prezidentka Zuzana Čaputová.Mimoriadny stav v súvislosti s pandémiou môže byť po jej súhlase podkladom na vylúčenie verejnosti z pojednávaní, obmedzenie účasti či obdobných opatrení. Ku zvukovému záznamu z pojednávaní budú mať však napokon prístup novinári. Súdy budú prioritne pojednávať iba trestné konania, aj to iba v prípadoch, v ktorých pôjde o väzobné stíhanie či iné závažné a neodkladné záležitosti.Zelenú dostanú aj procesy, v ktorých sa napríklad rozhoduje o starostlivosti o maloletých. Zásadnú zmenu pracovného režimu potvrdil pre agentúru SITA aj predseda Okresného súdu v Prievidzi Robert Šorl. Podľa jeho názoru bude pri efektivite rozhodovania súdov kľúčové, ako dlho táto situácia potrvá.V prípade, že by išlo o niekoľko týždňov či mesiacov, dá sa zvládnuť, no pri extrémnejších okolnostiach to však môže vytvoriť ďalšie problémy.„Práca je ochromená, pretože drvivá väčšina práce súdov sa dá ukončiť iba cez pojednávanie. Tie sú limitované len na nevyhnutné veci, pri ktorých sa rozprávame o trestných, respektíve väzobných či rodinných. Každý súd je na tom inak z pohľadu svojej efektivity, my sme na tom relatívne dobre, pretože máme menej nerozhodnutých vecí. Tieto opatrenia budú viesť k určitému nárastu nevybavenej agendy, ale ak to bude trvať, povedzme, mesiac, dva, tak dúfam, že sa z toho do konca roka dostaneme,“ uviedol Šorl.Jeho slová potvrdzujú aj štatistiky z minulého roka. V Prievidzi dosiahli sudcovia úspešnosť vyriešených prípadov viac ako 101 percent, čo znamená, že uzavreli viac spisov, ako im prišlo, teda aj staršie ako jeden rok. Omnoho závažnejšie problémy však môžu mať dlhodobo preťažené súdy, napríklad tie v hlavnom meste.Okresný súd Bratislava I mal napríklad za minulý rok najviac nevyriešených prípadov, a to aj bez mimoriadnej situácie pre koronavírus. Dá sa predpokladať, že čísla neuzavretých spisov po súčasnej situácii ešte porastú. Pozíciu súdu komplikuje aj to, že časť sudcov z obchodného úseku medzičasom odišla z justície alebo je obvinená. Patria totiž ku skupine, proti ktorej zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) ešte 11. marca počas akcie s názvom Búrka.Sudcovia a sudkyne čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Niektorí z nich spolupracovali aj s obžalovaným Marianom K., ktorý čelí aj konaniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na obchodnom úseku súdu je momentálne osem sudcov. Vzniknutú situáciu plánuje riešiť na najbližšom zasadnutí aj Súdna rada SR.