Opitý sadol do cudzieho auta, ktoré následne pri havárii zdecimoval (foto)

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Poriadne opitý vodič havaroval v obci Sikenica v okrese Levice. Ako informovala nitrianska krajská polícia, 35-ročný vodič Fiatu Marea vrazil do zaparkovanej Octavie a vletel do priekopy, kde sa prevrátil. Pri nehode sa, našťastie, nikto nezranil.Ako informovala nitrianska krajská polícia, vodičovi Fiatu namerali 3,23 promile alkoholu v dychu. Má však aj ďalší problém, do auta si sadol bez dovolenia majiteľa. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre neoprávnené používania cudzieho motorového vozidla a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.