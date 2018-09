Korporátne dlhopisy ako efektívny zdroj financovania namiesto úveru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

O spoločnosti Accace

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva. Práve služby poskytuje Accace prostredníctvom vlastnej advokátskej kancelárie Accace Legal. S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nielen na Slovensku ale aj v regióne strednej a východnej Európy.



O spoločnosti Finax

Finax prináša na slovenský trh revolúciu v investovaní. Misiou Finax-u je sprístupniť a rozšíriť inteligentné investovanie do každej domácnosti na Slovensku. Chceme zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov, naučiť ich pár základných pravidiel, ako správne investovať, ako zvýšiť príjmy z úspor, finančne plánovať a neplatiť dane tam, kde nemusia. Portfóliá Finax prinášajú v priemere o 4% vyššie výnosy oproti klasickým podielovým fondom, sú primerane rizikovo nastavené s nízkymi poplatkami a zároveň investujeme tak, aby klienti nemuseli platiť žiadne dane z výnosov.

Bratislava 12. septembra (OTS) - Inštitúcie ako Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) či Národná banka Slovenska (NBS) za posledné roky zefektívnili svoje procesy týkajúce sa emisie dlhopisov, aby pomohli spoločnostiam prefinancovať svoj dlh rýchlo a účelne. Vydať emisiu dlhopisov je preto dnes relatívne jednoduchou záležitosťou, treba však vedieť ako na to a na čo si dávať pozor. CEO investičnej spoločnosti Finax a daňový poradca zo spoločnosti Accace vysvetľujú, aké sú aktuálne emisné podmienky, ako vyzerá proces emisie dlhopisov a ich predaj? Na čo si treba dávať pozor z daňového hľadiska a prečo je vlastne výhodné emitovať dlhopisy a investovať do nich?Výhodou oproti úverom je, že spoločnosť, ktorá emituje dlhopisy často nemusí založiť majetok., partner poradenskej spoločnosti Accace uvádza aj ďalšie dôvody, prečo sa firmy rozhodujú pre vydávanie dlhopisov: „.“Základom emisie sú emisné podmienky, kde sú spísané všetky základné náležitosti emisie. Sú to údaje o firme, ktorá dlhopisy emituje, úroku a spôsobe splatenia, spôsobe využitia a splatenia prostriedkov a pár základných pravidiel.“ popisuje proces, CEO investičnej spoločnosti Finax.“ dodáva J. Hrbatý.Obchodníci a banky tento predaj realizujú buď priamo pre svojich klientov, alebo prostredníctvom siete finančných agentov. Pre predaj emisie väčšiemu počtu ľudí je potrebné si nechať schváliť predajný prospekt NBS. Tento proces síce trvá krátko, ale príprava prospektu môže zabrať aj niekoľko týždňov.ďalej vysvetľuje hlavný dôvod, prečo dnes banky emisiu dlhopisov spoločnostiam prakticky neponúkajú: „.“Celková cena za emisiu závisí od rozsahu poskytovanej služby, kvality projektu a bonity emitenta. Registrovanie emisie by sa malo pohybovať maximálne do 0,5% emisie. Vytvorenie prospektu stojí približne 2 – 3% z hodnoty emisie a samotné realizovanie predaja v rozmedzí 3 – 10%.Pre stanovenie úroku zohráva kvalita najväčšiu rolu. „“ dodávaPríjmy v podobe výplaty kupónu z korporátnych dlhopisov sa u fyzických osôb považujú za príjmy z kapitálového majetku.“ informuje P. Pašek. Povinnosť vykonať zrážku dane a povinnosť odvodu dane má osoba, ktorá vypláca kupóny z korporátnych dlhopisov v prospech fyzickej osoby. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za vysporiadanú, teda fyzická osoba už tieto príjmy nesmie/nemôže uviesť do svojho daňového priznania.Ak výnosy z dlhopisov plynú fyzickej osobe (rezidentovi SR) zo zdroja v zahraničí, zdaňuje ich prostredníctvom daňového priznania na území SR, ak povinnosť podať daňové priznanie má. Sadzba dane je rovnako vo výške 19%. Obdobne ako u tuzemských emitentov tieto príjmy zahrnie fyzická osoba do základu dane neznížené o výdavky.Príjmy z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu sú od dane oslobodené ak doba medzi nadobudnutím a predajom dlhopisov presiahne jeden rok. „“ upozorňuje P. Pašek.V takom prípade prichádza do úvahy oslobodenie maximálne vo výške 500 eur ročne zo zisku z predaja dlhopisov. „,“ dodáva, “ vysvetľuje P.Pašek.Na strane emitenta tiež existujú daňové výhody z pohľadu dane z príjmov. Sú to určite pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sa nevťahujú na cenné papiere, teda aj na dlhopisy. Ak si predmetné dlhopisy nakúpi spriaznená osoba, tak úroky/kupóny, ktoré jej bude vyplácať emitent budú považované za daňové výdavky a to bez ohľadu, či výška týchto úrokov presiahne 25% hodnoty EBITDA, alebo nie.