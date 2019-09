Korunný princ bin Salmán: Vojna s Iránom by zasiahla svetovú ekonomiku

Na archívnej snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. septembra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán si myslí, že vojna s Iránom by zničila globálnu ekonomiku a preto uprednostňuje nevojenské riešenie napätých vzťahov svojej krajiny s týmto regionálnym súperom.uviedol bin Salmán v nedeľňajšom rozhovore pre reláciu americkej televízie CBS 60 minút.dodal.Pripomenul, že v regióne do ktorého patria obe krajiny, sa nachádza asi 30 percent energetických zdrojov, prechádza tadiaľ asi 20 percent globálnych obchodných trás a tvoria sa tam štyri percentá globálneho HDP. "Predstavte si, že všetky tieto tri veci sa zastavia," uviedol. Podľa neho to bude znamenať "úplný kolaps svetovej ekonomiky, nielen Saudskej Arábie alebo krajín Blízkeho východu."Útoky na saudskoarabské ropné zariadenia Bikajk a Churajs zo 14. septembra, ku ktorým sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom, ale Rijád a USA z nich obviňujú priamo Irán, označil za nezmyselný. Všetci chcú novú dohodu s Iránom, Teherán ale nechce rokovať. Keby Irán prestal podporovať húsíov, politické východisko by sa dalo dosiahnuť oveľa ľahšie, povedal bin Salmán.