Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne predstaví budúcnosť priemyslu, príde aj Microsoft

30.9.2019 (Webnoviny.sk) - Na 61. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Brne predstaví vyše 1 600 vystavovateľov z celého sveta.Návštevníci uvidia aj interaktívna výstavu zameraná na digitalizáciu priemyslu a rad konferenčných i networkingových akcií. „Správny veľtrh totiž ukazuje nové smery, nový dizajn, trendy, víziu budúcnosti. Práve takým veľtrhom je MSV,“ uviedol Jiří Kuliš, generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno.Veľtrh, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe, sa tento rok koná od 7. do 11. októbra 2019.Aj tento rok budú mať na MSV veľké zastúpenie firmy zo Slovenska, a to naprieč viacerými strojárskymi odbormi. Predstaví sa napríklad firma Apos Consulting, ktorá sa zameriava na analýzu, plánovanie, optimalizáciu a simuláciu výrobných a logistických procesov.Na veľtrh príde aj spoločnosť C-Engineering, ktorá vyrába profesionálne 3D tlačiarne či CAD/CAM systémy. Informačné systémy zefektívňujúce podnikové procesy ukáže firma Softip. Meraciu techniku ​​pre strojársky priemysel privezú firmy Aquastyl Slovakia alebo robusta. Svoje riešenia pre označovanie a bezpečnosť produktov, prevádzky i pracovníkov bude prezentovať spoločnosť Brady.Sekciu Digitálna továreň 2.0 zastúpia aj firmy Deveho Slovakia alebo Zimmer Group Slovensko. Riešenie pre kovoobrábanie predstaví spoločnosť Imexim TS, ktorej portfólio zahŕňa napríklad vertikálne obrábacie centrá Ibarmia či horizontálne a multiprocesné sústruhy Geminis.Vysoko účinný a bezkontaktný čistiaci laser privezie firma Kovobel. Chýbať nebude ani výrobca obrábacích strojov Trens SK. CNC obrábacie stroje ponúkne firma Datron Technology. Veľtrhu sa zúčastní tiež výrobca oceľových rúrok Železiarne Podbrezová, ktorý v tomto segmente patrí k popredným producentom v Európe.Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa v rámci národnej expozície (s rozlohou viac ako 250 m) predstaví aj 25 slovenských inovatívnych spoločností, z ktorých 15 patrí do kategórie malých a stredných podnikov.„Som rád, že sa podarilo poskytnúť priestor a podporu pre 25 zástupcov slovenských spoločností. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne predstavuje jeden z najvýznamnejších a najreprezentatívnejších veľtrhov organizovaných v strednej Európe, kde sú zastúpené všetky oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Táto výstava poskytuje možnosť ukázať Slovensko ako atraktívnu a modernú krajinu pre investície a podnikanie; predstavuje naše úspešné spoločnosti, ktoré sa bez problémov presadzujú aj v zahraničnom konkurenčnom prostredí,“ povedal generálny riaditeľ agentúry SARIO, Róbert Šimončič.Prezentácia Slovenska a jednotlivých spoločností potrvá počas celého výstavného týždňa.Postupujúca digitalizácia vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti prináša stále nové, oveľa vyspelejšie a pritom realistickejšie modely výroby. Názornou a veľmi pokročilou ukážkou digitálnej transformácie bude tohtoročný špeciálny expozície v pavilóne A1 s názvom Digitálna továreň 2.0.Záujemcovia tu prostredníctvom prezentácií vystavovateľov spoznajú princípy digitalizácie výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a riešenia. Kvalitu obsahu zaručujú už mená hlavných partnerov, ktorými sú spoločnosti Microsoft a ABB. Spoluorganizátorom expozície je česká spoločnosť 33A+ ako expert na transformatívnu digitalizáciu organizácií. Ďalšie riešenia zamerané na digitálnu budúcnosť budú prezentované na expozíciách vystavovateľov v jednotlivých odborových halách.V nadväznosti na hlavnú tému sa v rámci slovenskej národnej expozície predstavia hneď 2 spoločnosti, a to T – Industry a softigo. Firma softigo dodáva inovatívne riešenia pre digitalizáciu a optimalizáciu, ktoré pokrývajú oblasti výroby, kvality, logistiky, údržby, riadenia výroby, analýzy dát v reálnom čase, analýzy výkonnosti podniku, firemných kolaboračných nástrojov a elektronického obehu dokumentov.Spoločnosť T – Industry zasa v rámci problematiky Priemysel 4.0 prináša ucelené riešenia pre digitálnu továreň. Pre zákazníka ponúka platformu digitálneho dvojčaťa, keď je celý chod továrne prenesený do sledovateľnej digitálnej podoby. „Zákazník tak môže kontrolovať rôzne vstupy ako napríklad spotrebu energie až na úroveň výrobného stroja, ktorá je jednou z najväčších nákladových položiek v rámci prevádzok,“ doplnil konateľ spoločnosti T-Industry, Juraj Tomlain.K MSV patrí aj zaujímavý sprievodný program, ktorý sa skladá najmä z prednášok, konferencií a seminárov. Mimoriadne atraktívnou akciou je Kontakt-Kontrakt, ktorý bude prebiehať prvé tri dni súbežne s MSV. Akcia funguje na vopred dohodnutých stretnutiach, ktoré fungujú ako na lokálnej, tak aj na medzinárodnej báze.Firmy môžu využiť už spustený registračný portál, ktorý slúži na výber partnerskej inštitúcie, vhodnej na nadviazanie spolupráce.Vo štvrtok, 10. októbra sa uskutoční ja Veľtrh pracovných príležitostí Job Fair MSV 2019, ktorý záujemcom ponúkne možnosť nájsť si prácu či študijnú stáž v technických odboroch. Tento rok organizátori doplnia vystavovateľov aj o zaujímavé prednášky, ktoré návštevníkom poradia, ako uspieť v biznise alebo na pracovnom pohovore.Jednou z hlavných tém tohto ročníka je aj obehové hospodárstvo. Inštitút cirkulárnej ekonomiky chystá networkingové akcie a oficiálne predstavenie Českého cirkulárneho hotspotu.Hlavným bodom cirkulárneho panela bude celodenná konferencia v utorok 8. októbra: Cirkulárne ekonomika – trendy a inšpirácie pre každú firmu. Medzinárodní aj domáci rečníci na nej predstavia najnovšie trendy cirkulárnej ekonomiky či osvedčené možnosti financovania pri prechode na obehové hospodárstvo.