Korunováciou britského kráľa Karola III. sa otvorí nová kapitola monarchie, príde Čaputová aj Lionel Richie (naživo)

Sprievod do Westminsterského opátstva

Korunovačný obrad

Pozvanie prijali aj svetoví politici

Obrad bude mať niekoľko častí

„Boh, ochraňuj kráľa“

Pomazanie posvätným olejom

Korunu bude mať prvý a posledný krát

V tradícii budú pokračovať

Tri dni osláv

6.5.2023 - Spojené kráľovstvo bude v sobotu po prvý raz po takmer 70 rokoch dejiskom korunovácie britského panovníka. Udalosť, ktorú budú sledovať milióny ľudí po celej Veľkej Británii i vo svete, formálne a symbolicky potvrdí vládu kráľa Karola III. Panovníka budú korunovať v londýnskom Westminsterskom opátstve, ako 40. vládnuceho monarchu od roku 1066, spolu s jeho manželkou Camillou . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Formálne oslavy sa začnú sprievodom z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva, ktorý vyrazí o 10:20 miestneho času (11:20 stredoeurópskeho letného času). Kráľ s kráľovnou manželkou sa povezú v koči, ktorý zosnulá kráľovná Alžbeta II. dostala k diamantovému výročiu na tróne, po 2,3 kilometra dlhej trase v sprievode do 200 príslušníkov ozbrojených síl.Cestu bude lemovať ďalších tisíc členov ozbrojených síl. Celkovo sa na korunovácii zúčastní viac ako 6 000 príslušníkov ozbrojených síl, čo z nej robí najväčšiu vojenskú slávnostnú operáciu za posledných 70 rokov.Korunovačný obrad sa začne o 11:00 miestneho času. Predtým ako vojde kráľ do opátstva, budú mu predchádzať procesie zložené z náboženských vodcov a predstaviteľov i predstaviteľov niektorých krajín Spoločenstva národov (Commonwealthu), ktorí budú niesť vlajky svojich krajín a budú ich sprevádzať generálni guvernéri a premiéri.Medzi nimi bude aj britský premiér Rishi Sunak , ktorý počas obradu bude aj čítať. Kráľov vnuk princ George bude jedným z pážat, spolu s Camillinými vnúčatami Lolou, Elizou, Gusom, Louisom a Freddym.Pozvanie na korunováciu dostalo zhruba 2 000 ľudí. Okrem príbuzných a blízkych kráľa a kráľovnej manželky tam budú prítomní mnohí svetoví politici.Prísť by mali napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron , slovenská prezidentka Zuzana Čaputová , český prezident Petr Pavel , poľský prezident Andrzej Duda , austrálsky premiér Anthony Albanese, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen , prvá dáma USA Jill Biden či prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská. Do Londýna prídu aj ďalší panovníci zo sveta alebo členovia iných kráľovských rodín, medzi nimi napríklad knieža Albert II. kňažná Charlene z Monaka , španielsky kráľ Filip VI. kráľovná Letizia , švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv a jeho dcéra, korunná princezná Viktória , alebo japonský korunný princ Akišino a korunná princezná Kiko . Na ceremóniu pozvali aj 850 predstaviteľov komunít ako uznanie ich charitatívnej činnosti.Niektorí z účastníkov sprievodu vo vnútri opátstva ponesú pred kráľom korunovačné insígnie, pričom väčšinu predmetov umiestnia na oltár, kým ich nebude treba počas obradu.Karol III. okrem iného počas korunovácie dostane jablko panovníka, žezlo panovníka s krížom či žezlo panovníka s holubicou. Korunovačné klenoty dostane aj Camilla.Ceremóniu podfarbí hudba, ktorú si vybral samotný kráľ, pričom bude obsahovať 12 nových hudobných diel, vrátane jedného od skladateľa Andrewa Lloyda Webbera. Zaznie aj grécka pravoslávna hudba, ktorou panovník vzdá česť jeho otcovi princovi Filipovi . Korunovačný obrad bude mať niekoľko častí a trvať by mal zhruba dve hodiny.V prvej časti korunovácie Karola III. „predstavia ľudu“ podľa tradície, ktorá sa datuje ešte do anglosaských čias. Kráľ stojaci vedľa 700-ročného korunovačného trónusa obráti tvárou k štyrom stranám opátstva a bude vyhlásený za „nepochybného kráľa“, následne bude kongregácia požiadaná, aby prejavila úctu a službu.Arcibiskup z Canterbury Justin Welby urobí prvé vyhlásenie, po ktorom tak urobia zástupkyne najstarších rádov v Anglicku a Škótsku - Podväzkového rádu a Rádu bodliaka, a držiteľ Jurajovho kríža z ozbrojených síl. Kongregácia za každým vyhlásením zvolá „Boh, ochraňuj kráľa“.Tesne pred prísahou arcibiskup z Canterbury uzná rozmanité náboženstvá v Spojenom kráľovstve vyhlásením, že anglikánska cirkev „sa bude starať o prostredie, v ktorom môžu slobodne žiť ľudia všetkých vierovyznaní“. Arcibiskup potom vykoná korunovačný sľub a požiada kráľa Karola, aby potvrdil, že počas svojej vlády bude dodržiavať zákon a anglikánsku cirkev.Kráľ položí ruku na sväté evanjelium a zaviaže sa, že tieto sľuby „uskutoční a dodrží“. Potom ešte zloží prísahu o tom, že je verný protestant.Kráľovi následne snímu slávnostné rúcho a posadí sa na korunovačný trón, aby dostal pomazanie zdôrazňujúc duchovné postavenie panovníka, ktorý je zároveň hlavou anglikánskej cirkvi. Arcibiskup z Ampully - zlatej nádoby - naleje špeciálny posvätený olej z Olivovej hory v Jeruzaleme na korunovačnú lyžicu a pomaže Karola v tvare kríža na hlave, hrudi a rukách. Okolotrónu bude plenta, ktorá zakryje kráľa, keďže to je najposvätnejšia časť obradu.Po pomazaní dajú kráľovi zlaté rúcho a korunovačné klenoty. Arcibiskup mu následne dá na hlavu Korunu svätého Eduarda, zatiaľ čo sa na dve minúty rozoznejú zvony v opátstve, trúbky a naprieč Spojeným kráľovstvom aj salvy zo zbraní.Korunu, ktorú vyrobili v 17. storočí pre Karola II. a nesie meno po skoršej, už roztavenej, korune používanej od 13. storočia, bude mať panovník na hlave po prvý aj posledný raz vo svojom živote. Karol III. bude len siedmy monarcha v histórii, ktorého ňou korunovali.Napokon sa kráľ usadí na trón. BBC pripomína, že tradične by mu vzdal hold rad členov kráľovskej rodiny a šľachty, ktorí by si pokľakli, prisahali mu vernosť a pobozkali jeho pravú ruku. Tentoraz by však mal vzdať hold kráľovi len jeho syn princ William a namiesto šľachty po prvý raz arcibiskup pozve ľudí v opátstve, i divákov a poslucháčov prenosu, aby prisahali vernosť kráľovi.Po vzdaní holdu korunovanému kráľovi bude nasledovať korunovácia jeho manželky. Kráľovnú Camillu pomažú, korunujú a usadia na trón v rámci jednoduchšej ceremónie, pričom nebude musieť robiť prísahu.Kráľovský pár na záver obradu prijme sväté prijímanie. Potom sa postavia zo svojich trónov a vstúpia do Kaplnky svätého Eduarda, kde si kráľ zloží Korunu svätého Eduarda a nasadí si Britskú imperiálnu korunu. Za zvukov štátnej hymny sa kráľ s kráľovnou pridajú k sprievodu v opátstve a napokon odídu do Buckinghamského paláca.Do paláca sa kráľovský pár povezie v 260-ročnom zlatom koči po rovnakej trase, akou prišli do opátstva. Správy naznačujú, že deti princa z Walesu - Williama, sa pridajú k sprievodu s ich rodičmi v koči, ktorý pôjde za tým s kráľom a kráľovnou.Od korunovácie Eduarda VII. v roku 1902 je zvykom, že sa nový panovník zvíta s davmi pred Buckinghamským palácom z jeho balkóna. Zosnulú Alžbetu II. na balkóne sprevádzali jej matka, deti, sestra a ďalší príslušníci kráľovskej rodiny.Buckinghamský palác potvrdil, že kráľ Karol III. s manželkou v tradícii budú pokračovať. Zatiaľ nie je potvrdené, ktorí členovia kráľovskej rodiny budú prítomní aj na balkóne.Prvý deň verejných osláv o 14:30 miestneho času zakončí šesťminútový prelet lietadiel armády, kráľovského námorníctva a letectva, ktorý vyvrcholí leteckou akrobaciou tímu Red Arrows.Korunováciu sprevádzajú tri dni osláv, pričom na víkend Buckinghamský palác oznámil viacero podujatí. Jedným z nich je aj koncert na hrade Windsor v nedeľu, na ktorom sa predstavia napríklad Katy Perry Lionel Richie alebo Take That.Od piatka do nedele môžu byť pri príležitosti korunovácie v Anglicku a vo Walese otvorené bary, kluby a krčmy o dve hodiny dlhšie. Verejnosť tiež môže robiť pouličné oslavy a zúčastniť sa na dobrovoľníckych projektoch v lokálnych komunitách.