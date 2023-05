Ukončenie partnerstva Adidasu s Kanyem Westom stálo firmu stovky miliónov eur, spoločnosti ostali Yeezy v hodnote 1,2 miliardy eur

Prerušenie vzťahu

5.5.2023 (SITA.sk) - Prevádzkový zisk nemeckého výrobcu športových odevov a obuvi Adidas v prvých troch mesiacoch tohto roka klesol, keďže prerušenie stykov s rapperom Kanyem Westom a jeho značkou Yeezy stálo spoločnosť 400 miliónov eur.Zisk sa v prvom štvrťroku znížil na 60 miliónov eur zo 437 miliónov eur v rovnakom období pred rokom. Čistý predaj klesol o jedno percento na 5,27 miliardy eur, pričom s Yeezy by vzrástol o deväť percent, uviedol v piatok Adidas.Spoločnosti zostali po prerušení vzťahov s Westom, ktorý je v súčasnosti známy ako Ye, v októbri pre jeho antisemitské a ďalšie urážlivé vyjadrenia nepredané topánky Yeezy v hodnote 1,2 miliardy eur.Adidas je „čoraz bližšie k rozhodnutiu“ o tom, čo robiť s topánkami a „možnosti sa zužujú“, povedal v piatok počas konferenčného hovoru nový generálny riaditeľ Adidasu Bjørn Gulden.Strata značky Yeezy nás „samozrejme zraňuje“, vyjadril sa Gulden vo vyhlásení. Ak sa Adidas rozhodne nepredať svoje zostávajúce akcie Yeezy, rozchod zníži tento rok zisky o 500 miliónov eur, uviedla spoločnosť.Gulden povedal, že kvartálne výsledky Adidas boli „trochu lepšie, ako sme očakávali“, pretože spoločnosť sa snaží reštartovať rast a posunúť sa ďalej po prerušení vzťahov s rapperom. Rok 2023 je podľa neho rokom prechodu na ceste k lepšiemu roku 2024 a dobrému roku 2025.Je pritom možné, že tento rok Adidas bude mať prevádzkovú stratu 700 miliónov eur, najmä pre 500 miliónov eur, ktoré by si vyžiadalo, ak by sa nepredali existujúce topánky Yeezy.Ukončenie partnerstva už tiež stálo Adidas 600 miliónov eur v strate tržieb za posledné tri mesiace roku 2022, čo pomohlo doviesť firmu k čistej strate 513 miliónov eur.Spoločnosť pritom čelí aj ďalším problémom spojeným s Yem. Investori pred týždňom v USA zažalovali Adidas tvrdiac, že spoločnosť vedela o urážlivých poznámkach a škodlivom správaní rappera roky pred prerušením vzťahov a neprijala preventívne opatrenia na obmedzenie finančných strát. Firma tvrdenia odmieta ako nepodložené.