Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoja
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. februára 2026

Romantické večery v múzeách či koncerty. V Košickom kraji opäť pripravujú valentínske podujatia


Tagy: Sviatok svätého Valentína

Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja (KSK) pripravujú valentínske podujatia. Ako župa informovala, v rámci tretieho ročníka obľúbenej ...



Zdieľať
gettyimages 1277778004 676x451 7.2.2026 (SITA.sk) - Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja (KSK) pripravujú valentínske podujatia. Ako župa informovala, v rámci tretieho ročníka obľúbenej iniciatívy Spájame lásku a umenie sa môže návštevníctvo tešiť na romantické večery v múzeách, pozorovanie hviezd, tvorivé dielne, koncerty, divadelné predstavenia či knižné prekvapenia.


Okrem toho vo všetkých kultúrnych organizáciách kraja bude od soboty 7. do soboty 14. februára platiť špeciálna ponuka 1+1 zdarma. Vďaka nej budú môcť návštevníci dopriať zážitok nielen sebe, ale aj svojmu partnerovi či partnerke. „Kultúra nie je len o predstaveniach či výstavách, ale najmä o komunitách. Sme radi, že aj tento rok sa do iniciatívy zapájajú všetky naše organizácie a prinášajú program, ktorý spája ľudí a prináša do miest a obcí v kraji celý rad kultúrnych aktivít,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Ako samospráva uviedla, cieľom iniciatívy Spájame lásku a umenie je motivovať obyvateľstvo kraja, aby spoločný čas strávilo v kultúrnych organizáciách kraja a podporilo regionálne umenie. „Ponuka 1+1 zdarma je dostupná vo všetkých organizáciách na vybrané podujatia a na zápisné vo všetkých župných knižniciach," doplnila košická župa. Podrobný prehľad všetkých pripravovaných podujatí možno nájsť online.

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach je pre záujemcov pripravený valentínsky týždeň plný tvorenia v SmartLaboch, inteligentných laboratóriách, s podtitulom SmartLáska. Krajská hvezdáreň v tomto okresnom meste zas ponúkne romantické pozorovanie hviezd pre páry. Zemplínske kultúrne centrum v nedeľu 15. februára pripravuje valentínsky koncert. V Trebišove v priestoroch Andrássyovského kaštieľa si budú môcť návštevníci v piatok 13. februára vychutnať magický večer s témou Láska, česť a zrada, na ktorý bude tiež platiť výhoda 1+1 zdarma.

„Na Spiši zažijú návštevníci obľúbené Rande naslepo s knihou, tvorenie hrnčekov či program venovaný darovaniu kníh. Spišské divadlo uvedie na Valentína hru Všetko o ženách so zvýhodneným vstupným pre páry. Nezaostáva ani Múzeum Spiša, ktoré pozýva 14. februára do kaštieľa Dardanely v Markušovciach na koncert a prehliadku kaštieľa a na hudbu stavilo aj Krajské divadlo Romathan, ktoré pripravuje 12. 2. hudobné predstavenie s názvom Ohnivé rómske melódie," priblížil KSK.


Zdroj: SITA.sk - Romantické večery v múzeách či koncerty. V Košickom kraji opäť pripravujú valentínske podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sviatok svätého Valentína
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Korunu francúzskej cisárovnej ukradnutú počas vlaňajšej lúpeže v Louvri sa podarí zachrániť
<< predchádzajúci článok
Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 