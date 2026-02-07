|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
Denník - Správy
07. februára 2026
Romantické večery v múzeách či koncerty. V Košickom kraji opäť pripravujú valentínske podujatia
Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja (KSK) pripravujú valentínske podujatia. Ako župa informovala, v rámci tretieho ročníka obľúbenej ...
7.2.2026 (SITA.sk) - Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja (KSK) pripravujú valentínske podujatia. Ako župa informovala, v rámci tretieho ročníka obľúbenej iniciatívy Spájame lásku a umenie sa môže návštevníctvo tešiť na romantické večery v múzeách, pozorovanie hviezd, tvorivé dielne, koncerty, divadelné predstavenia či knižné prekvapenia.
Okrem toho vo všetkých kultúrnych organizáciách kraja bude od soboty 7. do soboty 14. februára platiť špeciálna ponuka 1+1 zdarma. Vďaka nej budú môcť návštevníci dopriať zážitok nielen sebe, ale aj svojmu partnerovi či partnerke. „Kultúra nie je len o predstaveniach či výstavách, ale najmä o komunitách. Sme radi, že aj tento rok sa do iniciatívy zapájajú všetky naše organizácie a prinášajú program, ktorý spája ľudí a prináša do miest a obcí v kraji celý rad kultúrnych aktivít,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Ako samospráva uviedla, cieľom iniciatívy Spájame lásku a umenie je motivovať obyvateľstvo kraja, aby spoločný čas strávilo v kultúrnych organizáciách kraja a podporilo regionálne umenie. „Ponuka 1+1 zdarma je dostupná vo všetkých organizáciách na vybrané podujatia a na zápisné vo všetkých župných knižniciach," doplnila košická župa. Podrobný prehľad všetkých pripravovaných podujatí možno nájsť online.
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach je pre záujemcov pripravený valentínsky týždeň plný tvorenia v SmartLaboch, inteligentných laboratóriách, s podtitulom SmartLáska. Krajská hvezdáreň v tomto okresnom meste zas ponúkne romantické pozorovanie hviezd pre páry. Zemplínske kultúrne centrum v nedeľu 15. februára pripravuje valentínsky koncert. V Trebišove v priestoroch Andrássyovského kaštieľa si budú môcť návštevníci v piatok 13. februára vychutnať magický večer s témou Láska, česť a zrada, na ktorý bude tiež platiť výhoda 1+1 zdarma.
„Na Spiši zažijú návštevníci obľúbené Rande naslepo s knihou, tvorenie hrnčekov či program venovaný darovaniu kníh. Spišské divadlo uvedie na Valentína hru Všetko o ženách so zvýhodneným vstupným pre páry. Nezaostáva ani Múzeum Spiša, ktoré pozýva 14. februára do kaštieľa Dardanely v Markušovciach na koncert a prehliadku kaštieľa a na hudbu stavilo aj Krajské divadlo Romathan, ktoré pripravuje 12. 2. hudobné predstavenie s názvom Ohnivé rómske melódie," priblížil KSK.
Zdroj: SITA.sk - Romantické večery v múzeách či koncerty. V Košickom kraji opäť pripravujú valentínske podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.
